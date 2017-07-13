Военно-морской флот получит модернизированные тепловые торпеды УГСТ



Универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда (УГСТ) "Физик"

Источник: http://arsenal-otechestva.ru/ Универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда (УГСТ) "Физик"Источник: http://arsenal-otechestva.ru/

ЦАМТО, 12 июля. Атомные подводные лодки "Борей" и "Ясень" получат возможность поражать противника с любой глубины и задолго до того, как он их обнаружит. Эту возможность дает новая модернизированная тепловая торпеда УГСТ, больше известная как "Физик-2", пишут "Известия".

Как отмечает газета, точные тактико-технические характеристики новинки не разглашаются, но известно, что она превосходит самую современную американскую торпеду Mk48 mod. 7 Spiral. Отечественная торпеда – не только более малошумная и быстрая, но и более дальнобойная. "Физик" может пройти под водой на 10 км больше и поразить любую цель – от субмарины до авианосца.

Как заявил "Известиям" конструктор торпедного вооружения НИИ "Теплотехники" (входит в состав Корпорации "Тактическое ракетное вооружение") Алексей Григорьев, УГСТ "Физик-2" уже принята на вооружение российского Военно-морского флота.

"В перспективе она заменит все электрические торпеды в нашем флоте", – отметил А.Григорьев.

Как пишут "Известия", "Физик-2" – это так называемая "дуэльная торпеда". В современном подводном бою побеждает тот, кто первым выстрелит. Поэтому УГСТ дает отечественным субмаринам преимущество над противником.