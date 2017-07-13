Военно-морской флот получит модернизированные тепловые торпеды УГСТ
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Универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда (УГСТ) "Физик"
Источник: http://arsenal-otechestva.ru/
ЦАМТО, 12 июля. Атомные подводные лодки "Борей" и "Ясень" получат возможность поражать противника с любой глубины и задолго до того, как он их обнаружит. Эту возможность дает новая модернизированная тепловая торпеда УГСТ, больше известная как "Физик-2", пишут "Известия".
Как отмечает газета, точные тактико-технические характеристики новинки не разглашаются, но известно, что она превосходит самую современную американскую торпеду Mk48 mod. 7 Spiral. Отечественная торпеда – не только более малошумная и быстрая, но и более дальнобойная. "Физик" может пройти под водой на 10 км больше и поразить любую цель – от субмарины до авианосца.
Как заявил "Известиям" конструктор торпедного вооружения НИИ "Теплотехники" (входит в состав Корпорации "Тактическое ракетное вооружение") Алексей Григорьев, УГСТ "Физик-2" уже принята на вооружение российского Военно-морского флота.
"В перспективе она заменит все электрические торпеды в нашем флоте", – отметил А.Григорьев.
Как пишут "Известия", "Физик-2" – это так называемая "дуэльная торпеда". В современном подводном бою побеждает тот, кто первым выстрелит. Поэтому УГСТ дает отечественным субмаринам преимущество над противником.
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12.07.2017
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mina
892
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№3
13.07.2017 04:06
Цитата, beka1 сообщ. №2https://vpk.name/news/186187_v_rossii_razrabatyivayutsya_torpednyie_apparatyi_novogo_tipa.html
остальной БРЕД - к психиатрам
что касаетс ссылок на фамилии - "фирменна черта" Ызвестий ПЕРЕВИРАТЬ реальные слова в интервью
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NANOBOT
925
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№4
13.07.2017 08:06
Mina, вас как спеца по данной тематике, переполняет праведный гнев, но остальным непонятно, на каком абзаце начинать материться. Торпеды с мокрым стартом хотя бы разрабатывают? Физик-2 совсем гуано, или гуано, но сортом выше, чем стоящие сейчас на вооружении?
Неспециалисту очень сложно разобраться в полемике грызущихся между собой КБ, будь то любая военная техника.
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mina
892
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№5
13.07.2017 08:15
на каком абзаце начинать материтьсяна слове Ызвестия
Торпеды с мокрыммокрые в данном случае не торпеды ,а штаны Рамма и Литовкина (который с Ызветий)
https://vpk.name/news/186187_v_rossii_razrabatyivayutsya_torpednyie_apparatyi_novogo_tipa.html
Физик-2 совсем гуаноза сортами дерьма к тем кто из придумывает
ни я, ни другие спецы никакой реальной торпеды УГСТ "Физик-2" (причем якобы"принтой на вооружение ВМФ") не знают (за отсутсвием таковой)
грызущихся между собой КБнет никакой особой грызни "между КБ" - раз
и какая может быть грызня по поводу фейка - два
"Грызня" может быть только по части кто первым эту ахинею спорол - Корнев (DIMMI), Литовкин или Рамм. Но лучше бы они этим занимались в "палате №6"
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Alexander
228
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№6
13.07.2017 08:43
Перевод с гневного на русский: "Данная новость содержит ложные сведения о принятии на вооружение торпеды "Физик-2" - в реальности на флоте её никто ещё не видел. Также заявленные характеристики, а точнее, впечатления об этих характеристиках, ни на чём не основаны. Есть большие основания и в дальнейшем весьма критически относиться к такому источнику, как "Известия""
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NANOBOT
925
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№7
13.07.2017 09:29
Хорошо, физик оказался физруком, а мокрый старт случился от перенапряжения извилины, но хоть что-то делается для флота?! Чем-то же Дагдизель, питерцы занимаются? Понимаю, тема закрытая, достаточно ответить "Занимаемся. По результатам испытаний не имеющей аналогов торпеды к двум адмиралам и руководителям сдаточной команды приплыли рассерженные белки, вернули бутылки и потребовали доработать ГСН".
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mina
892
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№8
13.07.2017 09:44
Цитата, Alexander сообщ. №6
её никто ещёее ПРОСТО НЕТ
"Физик-2" (в материальном виде) - фейк
обозначение такое было, но давно и сугубо "бумажно-карандашное
Цитата, Alexander сообщ. №6
Также заявленные характеристики"
там просто треш и содомия
:)
Цитата, NANOBOT сообщ. №7
хоть что-то делается для флотаделается (кстати на МВМС впервые были представлена РЕАЛЬНАЯ антиторпеда (а не конструкция от которой отказались еще добрые десяток лет назад))
и не неделается (многое критически необходимое)
подробно - через пару дней
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