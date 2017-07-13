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Военно-морской флот получит модернизированные тепловые торпеды УГСТ

13.07.2017 ЦАМТО 828 8
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УГСТ Физик
Универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда (УГСТ) "Физик"
Источник: http://arsenal-otechestva.ru/

ЦАМТО, 12 июля. Атомные подводные лодки "Борей" и "Ясень" получат возможность поражать противника с любой глубины и задолго до того, как он их обнаружит. Эту возможность дает новая модернизированная тепловая торпеда УГСТ, больше известная как "Физик-2", пишут "Известия".

Как отмечает газета, точные тактико-технические характеристики новинки не разглашаются, но известно, что она превосходит самую современную американскую торпеду Mk48 mod. 7 Spiral. Отечественная торпеда – не только более малошумная и быстрая, но и более дальнобойная. "Физик" может пройти под водой на 10 км больше и поразить любую цель – от субмарины до авианосца.

Как заявил "Известиям" конструктор торпедного вооружения НИИ "Теплотехники" (входит в состав Корпорации "Тактическое ракетное вооружение") Алексей Григорьев, УГСТ "Физик-2" уже принята на вооружение российского Военно-морского флота.

"В перспективе она заменит все электрические торпеды в нашем флоте", – отметил А.Григорьев.

Как пишут "Известия", "Физик-2" – это так называемая "дуэльная торпеда". В современном подводном бою побеждает тот, кто первым выстрелит. Поэтому УГСТ дает отечественным субмаринам преимущество над противником.
12.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Mk.48
Физик УГСТ
Компании
Корпорация ТРВ
Проекты
955 Борей
Авианосец

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  • Комментарии
Комментариев 8, отображено с 1 по 8
RU
mina
892
№1
13.07.2017 03:56
БРЕД и АХИНЕЯ
не имеюшая отношения к реальности

чутка реальности
в комментах https://vpk.name/news/176804_ispyitaniya_noveishei_torpedyi_futlyar_planiruetsya_zavershit_v_2017_godu.html

https://vpk.name/news/179655_rasstrel_v_more_i_bazah_noveishie_podvodnyie_lodki__vmf_rossii_vooruzhayut_ustarevshim__oruzhiem_i_sredstvami_samooboronyi.html?utm_source=vpkname&utm_medium=otnews&utm_campaign=donews&utm_term=ot186536&utm_content=do179655

https://vpk.name/news/141427_morskoe_podvodnoe_oruzhie_rossii_segodnya_i_zavtra_sostoitsya_li_proryiv_iz_torpednogo_krizisa.html?utm_source=vpkname&utm_medium=otnews&utm_campaign=donews&utm_term=ot186536&utm_content=do141427
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RU
beka1
1106
№2
13.07.2017 03:58
А подробней?
0
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RU
mina
892
№3
13.07.2017 04:06
Цитата, beka1 сообщ. №2
https://vpk.name/news/186187_v_rossii_razrabatyivayutsya_torpednyie_apparatyi_novogo_tipa.html

остальной БРЕД - к психиатрам
что касаетс ссылок на фамилии - "фирменна черта" Ызвестий ПЕРЕВИРАТЬ реальные слова в интервью
0
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RU
NANOBOT
925
№4
13.07.2017 08:06
Mina, вас как спеца по данной тематике, переполняет праведный гнев, но остальным непонятно, на каком абзаце начинать материться. Торпеды с мокрым стартом хотя бы разрабатывают? Физик-2 совсем гуано, или гуано, но сортом выше, чем стоящие сейчас на вооружении?
Неспециалисту очень сложно разобраться в полемике грызущихся между собой КБ, будь то любая военная техника.
+3
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RU
mina
892
№5
13.07.2017 08:15
Цитата, NANOBOT сообщ. №4
на каком абзаце начинать материться
на слове Ызвестия
Цитата, NANOBOT сообщ. №4
Торпеды с мокрым
мокрые в данном случае не торпеды ,а штаны Рамма и Литовкина (который с Ызветий)
https://vpk.name/news/186187_v_rossii_razrabatyivayutsya_torpednyie_apparatyi_novogo_tipa.html

Цитата, NANOBOT сообщ. №4
Физик-2 совсем гуано
за сортами дерьма к тем кто из придумывает
ни я, ни другие спецы никакой реальной торпеды УГСТ "Физик-2" (причем якобы"принтой на вооружение ВМФ") не знают (за отсутсвием таковой)

Цитата, NANOBOT сообщ. №4
грызущихся между собой КБ
нет никакой особой грызни "между КБ" - раз
и какая может быть грызня по поводу фейка - два

"Грызня" может быть только по части кто первым эту ахинею спорол - Корнев (DIMMI), Литовкин или Рамм. Но лучше бы они этим занимались в "палате №6"
+1
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Alexander
228
№6
13.07.2017 08:43
Перевод с гневного на русский: "Данная новость содержит ложные сведения о принятии на вооружение торпеды "Физик-2" - в реальности на флоте её никто ещё не видел. Также заявленные характеристики, а точнее, впечатления об этих характеристиках, ни на чём не основаны. Есть большие основания и в дальнейшем весьма критически относиться к такому источнику, как "Известия""
+2
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RU
NANOBOT
925
№7
13.07.2017 09:29
Хорошо, физик оказался физруком, а мокрый старт случился от перенапряжения извилины, но хоть что-то делается для флота?! Чем-то же Дагдизель, питерцы занимаются? Понимаю, тема закрытая, достаточно ответить "Занимаемся. По результатам испытаний не имеющей аналогов торпеды к двум адмиралам и руководителям сдаточной команды приплыли рассерженные белки, вернули бутылки и потребовали доработать ГСН".
0
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RU
mina
892
№8
13.07.2017 09:44
Цитата, Alexander сообщ. №6
её никто ещё
ее ПРОСТО НЕТ
"Физик-2" (в материальном виде) - фейк
обозначение такое было, но давно и сугубо "бумажно-карандашное

Цитата, Alexander сообщ. №6
Также заявленные характеристики
"
там просто треш и содомия
:)

Цитата, NANOBOT сообщ. №7
хоть что-то делается для флота
делается (кстати на МВМС впервые были представлена РЕАЛЬНАЯ антиторпеда (а не конструкция от которой отказались еще  добрые десяток лет назад))
и не неделается (многое критически необходимое)
подробно - через пару дней
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