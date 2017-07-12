На космодроме Плесецк идет переподготовка военнослужащих Иркутского соединения РВСН на новые ПГРК "Ярс"



Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» Фото с сайта http://www.function.mil.ru/ Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» Фото с сайта http://www.function.mil.ru/

ЦАМТО, 12 июля. Более 200 военнослужащих Иркутского ракетного соединения РВСН приступили к переобучению на новый подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" на космодроме Плесецк в Архангельской области. Ранее они несли боевое дежурство на ПГРК "Тополь".

Переподготовка для стратегических ракетчиков организуется в соответствии с занимаемыми должностями. Это, прежде всего, боевые расчеты пуска, специалисты связи, охраны и систем энергоснабжения, а также механики-водители автономных пусковых установок.

Первоначально обучение проводилось на сложных тренажерных системах, поступающих в Иркутскую дивизию РВСН. Военнослужащие полка изучили основные тактико-технические характеристики агрегатов, оборудования и узлов комплекса, предназначение, устройство и основы эксплуатации, управления и связи, систему охраны и обороны, основы боевого применения.

Следующий этап программы переподготовки предусматривает занятия в испытательном центре ракетных комплексов космодрома Плесецк. Это позволит стратегическим ракетчикам детально и углубленно изучить системы и агрегаты ракетного комплекса "Ярс", реально увидеть оснащение агрегатов и по отдельным вопросам провести практические тренировки.

В прошлом году в Ахангельской области прошли переподготовку около 1 тыс. военнослужащих перевооружаемых соединений. Весь процесс состоит из трех этапов. Первый этап проводится на базе ракетного соединения и включает теоретическую подготовку военнослужащих. Второй этап проходит в учебном центре на космодроме Плесецк, а заключительный, практический – непосредственно в ракетном полку при вводе комплекса в эксплуатацию.

Каждый этап переподготовки военнослужащих завершается сдачей зачетов и находится под контролем отдела боевой подготовки РВСН, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.