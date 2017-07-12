Таиланд продолжает покупать южнокорейские боевые самолеты
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Легкий многоцелевой истребитель KAI T-50TH
Источник: изобр. через Thai Military and Asian Region
Министерство обороны Таиланда одобрило приобретение восьми истребителей KAI T-50 Golden Eagle южнокорейского производства, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (11 июля).
Первая партия этих самолетов была приобретена в 2015 году. Стоимость второго контракта составляет 258 млн долл США, которая будет выплачена в течение трех лет. Истребители T-50TH заменяют парк из 40 учебно-боевых самолетов Aero Vodochody L-39ZA/ART Albatros чешского производства. Первые четыре машины ожидаются до марта 2018 года.
Согласно техническим условиям Т-50ТН будет полностью боевой машиной, оснащена бортовым радаром (возможно, Elbit EL/M-2032 и линией передачи данных MIL-STD-1760).
В июле компания KAI поставила ВВС Филиппин последний из 12 заказанных легких ударных самолетов FA-50PH, чем опередила график поставок на три месяца (этот контракт имел стоимость 415 млн долл).
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12.07.2017
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