Таиланд продолжает покупать южнокорейские боевые самолеты



Легкий многоцелевой истребитель KAI T-50TH

Источник: изобр. через Thai Military and Asian Region Легкий многоцелевой истребитель KAI T-50THИсточник: изобр. через Thai Military and Asian Region

Министерство обороны Таиланда одобрило приобретение восьми истребителей KAI T-50 Golden Eagle южнокорейского производства, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (11 июля).

Первая партия этих самолетов была приобретена в 2015 году. Стоимость второго контракта составляет 258 млн долл США, которая будет выплачена в течение трех лет. Истребители T-50TH заменяют парк из 40 учебно-боевых самолетов Aero Vodochody L-39ZA/ART Albatros чешского производства. Первые четыре машины ожидаются до марта 2018 года.

Согласно техническим условиям Т-50ТН будет полностью боевой машиной, оснащена бортовым радаром (возможно, Elbit EL/M-2032 и линией передачи данных MIL-STD-1760).

В июле компания KAI поставила ВВС Филиппин последний из 12 заказанных легких ударных самолетов FA-50PH, чем опередила график поставок на три месяца (этот контракт имел стоимость 415 млн долл).