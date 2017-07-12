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Зонд Juno начал передачу данных о Большом красном пятне Юпитера

13.07.2017 ТАСС 221 0
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Зонд Juno
Зонд Juno
Источник: © AP Photo/Richard Vogel

Фотографии гигантского атмосферного вихря, который предположительно, существует более 350 лет, намерены обнародовать к пятнице

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Американская автоматическая межпланетная станция Juno ("Юнона") благополучно вышла на связь с Землей и начала передачу научных данных после того, как пролетела 10 июля над загадочным Большим красным пятном Юпитера. Фотографии этого гигантского атмосферного вихря, который существует, предположительно, уже более 350 лет, предполагается обнародовать к пятнице. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила во вторник официальный представитель Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио (штат Техас) Деб Шмид. Научно-исследовательская организация, в которой она работает, вместе с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и рядом других американских институтов занимается поддержкой миссии Juno.

"Звонок домой"

"Космический аппарат "позвонил домой" после того, как пролетел [над Большим красным пятном]. Данные передаются", - заявила Шмид. На вопрос о том, отработали ли нормально во время пролета все восемь установленных на зонде научных приборов и камера, которые были включены над Большим красным пятном, она ответила: "Насколько мне известно, все инструменты функционировали, как планировалось". Зонд пролетел над Большим красным пятном на высоте примерно 9 тыс. км.

По словам Шмид, "необработанные данные изображения будут загружены [в открытый доступ] к пятнице". "На том этапе исследователи-любители начнут обработку [этой информации] и ее выкладывание [в открытый доступ] по мере подготовки изображений", - добавила Шмид.

Первые снимки Юпитера станция передала в июле минувшего года. Фотокамера высокой разрешающей способности, чувствительная к свету в видимой части спектра, которой оснащен зонд Juno, благополучно пережила пятилетнее путешествие к Юпитеру и выход на орбиту этой самой большой и древней планеты Солнечной системы. Камера была включена 10 июля прошлого года, станцию Juno тогда отделяло от газового гиганта около 4,3 млн км. На цветном снимке, опубликованном NASA, был виден Юпитер и три из его четырех крупнейших лун - Ио, Европа и Ганимед.

Начало путешествия

Зонд отправился к Юпитеру 5 августа 2011 года. За время в пути этот космический странник пролетел 2,8 млрд км.

Если все пройдет нормально, то в течение 20 месяцев станция, весящая около 4 тонн, совершит вокруг Юпитера 37 витков. Задача Juno - собрать и передать на Землю сведения о структуре, атмосфере и магнитосфере Юпитера. Ученые хотят, в частности, проверить гипотезу о наличии у этой планеты твердого ядра и уверены, что в любом случае получат уникальные данные, которые помогут лучше понять процессы формирования различных небесных тел не только в Солнечной системе, но и во всей Вселенной.

Зонд-рекордсмен

Между прочим, станция Juno уже установила рекорд дальности полета в космическом пространстве при работе на солнечных батареях, а в перспективе ее максимальное удаление от Солнца составит 832 млн км. Так далеко в космическое пространство до нее забирались лишь восемь аппаратов, однако все они использовали термоэлектрические генераторы на изотопах. Построила зонд по заказу NASA компания Lockheed Martin. Стоимость проекта оценивается в $1,1 млрд.

Juno - один из трех аппаратов, созданных специалистами NASA для запуска в дальний космос по программе New Frontiers ("Новые границы"). Два других - это межпланетная станция New Horizons ("Новые горизонты"), пролетевшая в прошлом году на близком расстоянии от Плутона, и научный зонд OSIRIS-REx, который в сентябре 2016 года отправился к астероиду Бенну. Предполагается, что миссия Juno завершится в феврале 2018 года сходом станции с орбиты Юпитера и распадом в его атмосфере.
12.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
NASA

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