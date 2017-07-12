Командный пункт стартовой площадки ракеты "Энергия" на Байконуре стал музеем



Пульт управления запуском ракеты-носителя "Энергия" с космическим кораблем многоразового действия "Буран", 1988 год

Источник: Альберт Пушкарев/ТАСС Пульт управления запуском ракеты-носителя "Энергия" с космическим кораблем многоразового действия "Буран", 1988 годИсточник: Альберт Пушкарев/ТАСС

Попасть туда можно, воспользовавшись услугами специально отобранных туроператоров из России и Казахстана

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Командный пункт стартовой площадки советской сверхтяжелой ракеты-носителя "Энергия", использовавшейся для запуска космического корабля "Буран", открыли на Байконуре для посещения туристами, сообщили ТАСС в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

"Это помещение и все оборудование в нем специально были восстановлены под туристические цели", - сказали в компании. В ЦЭНКИ пояснили, что теперь посещение командного пункта на площадке 250А стало дополнительной экскурсией, которую проводит для своих посетителей музей космодрома Байконур.

"Когда этот зал начали восстанавливать и запитывать пульты, выяснилось, что почти все оборудование находится в рабочем состоянии", - отметил директор филиала ФГУП "ЦЭНКИ" - Космический центр "Южный" Евгений Раковский.

В командном пункте находилось рабочее место руководителей технического и технологического оборудования. Здесь же, на 250-й площадке, находились системы термостатирования, газоснабжения, пожаротушения, видеонаблюдения, все системы заправки, программно-проверочный комплекс.

Ранее сообщалось, что в рамках развития наземного космического туризма Роскосмос делегировал ФГУП "ЦЭНКИ" право на координацию туристической деятельности. При этом "ЦЭНКИ" самостоятельно не занимается туристическим бизнесом, для этой работы он отобрал около четырех десятков туроператоров из России и Казахстана.

Ракета "Энергия"

В середине июня при посещении космодрома Байконур вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин заявил, что на стартовом комплексе ракеты "Энергия" планируется создать музей, посвященный выдающимся работам советской космонавтики.

Создание ракеты "Энергия" и корабля "Буран" стало самой масштабной программой в истории отечественного космического ракетостроения, объем ее ежегодного финансирования к 1985 году достиг 1,3 млрд рублей.

Первый пуск "Энергии" состоялся 15 мая 1987 года с космодрома Байконур. Она стала первой советской ракетой, в которой использовался водород на маршевой ступени, а также была самой мощной из отечественных ракет. Второй полет, во время которого на орбиту был выведен корабль "Буран", состоялся 15 ноября 1988 года.