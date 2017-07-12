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"Алмаз-Антей" представит более 150 образцов продукции на МАКС-2017

13.07.2017 ТАСС 419 0
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Установки 9А84МЭ и 9А83МЭ
Пуско-заряжающая установка 9А84МЭ и пусковая установка 9А83МЭ производства ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" Концерна ВКО "Алмаз-Антей" из состава зенитной ракетной системы С-300В4 "Антей-2500". Кубинка, июнь 2015 года
Источник: Саид Аминов / saidpvo.livejournal.com

Свои изделия покажут более 20 дочерних обществ концерна

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит более 150 образцов продукции на международном авиасалоне МАКС-2017, который пройдет в подмосковном Жуковском 18-23 июля. Об этом сообщили в среду в пресс-службе компании.

"На площадках салона будут представлены более 150 образцов продукции военного, гражданского и двойного назначения, выпускаемой дочерними предприятиями концерна", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Алмаз-Антей" планирует, в частности, представить натурные образцы: боевую машину новейшего арктического зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2ДТ", пусковую установку зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", самоходную огневую установку ЗРК "Бук-М2Э" с тренажером в контейнерном исполнении, зенитные управляемые ракеты к ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Тор-М2Э" и другие образцы.

В виде моделей и плакатов на стенде концерн представит ЗРС С-400 "Триумф", С-300ПМУ2 "Фаворит", "Антей-2500, ЗРК семейств "Тор" и "Бук", "Оса-АКМ1", ЗРК морского базирования "Риф-М", "Штиль-1", "Клинок", радиолокационные станции "Небо-СВУ", "Небо-УЕ", "Каста-2Е2", "Фара-ВР", контейнерную станцию активных помех МСП-418К, систему радиопротиводействия "Омуль".

Свои изделия выставят более 20 дочерних обществ концерна.

Также на МАКС-2017 специалисты "Алмаз-Антея" ознакомят посетителей салона с технологией создания управляемой заметности и маскировки, технологией формирования радиолокационных портретов летательных аппаратов, применяемой для обнаружения и идентификации воздушных объектов.

Гражданская продукция

В отдельной тематической зоне "Алмаз-Антей" разместит продукцию гражданского и двойного назначения. Это, в частности, всережимная цифровая станция наблюдения для управления воздушным движением - моноимпульсный вторичный радиолокатор "Аврора-2", другие образцы.

"Как основной производитель и системный интегратор оборудования для Единой системы организации воздушного движения Концерн ВКО "Алмаз-Антей" особое внимание уделит презентации передовых разработок в области радиотехнического обеспечения полетов и аэронавигационного обслуживания. Они будут представлены отдельным сегментом", - рассказал заместитель генерального директора по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения концерна Дмитрий Савицкий.

По его словам, многие демонстрируемые на стенде концерна изделия успешно апробированы и применяются в центрах управления воздушным движением в РФ и за рубежом.
12.07.2017
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принадлежат ТАСС
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