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Группа «Кронштадт» заключила контракт на оснащение крупного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» новыми интерактивными экспонатами

12.07.2017 АО "Группа Кронштадт" 323 0
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Евгений Силантьев/ТАСС
Заповедник "Прохоровское поле"
Источник: Прохоровское поле

Июль 2017 – Белгородская область, Россия. Группа «Кронштадт» стала победителем конкурса на оснащение экспозиции Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» современными мультимедийными решениями.


Компания до ноября 2017 года оснастит Музей бронетанковой техники, водящий в состав музея-заповедника, мультимедийным классом с тренажерным комплексом для военно-патриотического воспитания, а также тренажером механика-водителя БТР-82 и стрелковым мультимедийным лазерным тиром собственной разработки и производства. Класс военно-патриотического воспитания будет включать в себя цикл программ «Современные российские вооружения» и уникальную программу «Курская битва», разработанную при активном участии военных экспертов и историков и посвященную событиям Великой отечественной войны в этом регионе. Мультимедийные возможности позволят посетителям стать частью интерактивного сражения, максимально соответствующего историческим реалиям важнейшего периода истории нашей страны.


Генеральный директор Группы «Кронштадт» Армен Исаакян отметил: «Мы рады принять участие в расширении уникальной мультимедийной экспозиции музея-заповедника «Прохоровское поле». Новые технологии в музейном деле, доступные нам сегодня, создают эффект непосредственного присутствия в момент того или иного исторического события. Посетители музея увидят и услышат, что происходило во время судьбоносного сражения на Курской дуге. Вместе с тем, интерактивные элементы экспозиции нового музея бронетанковой техники помогут воссозданию полной картины развития и истории танкостроения».


Сотрудничество Группы «Кронштадт» с музеем началось в 2011 году, когда компания оснастила еще один музейный комплекс Белгородчины, также входящий в состав музея-заповедника, – «Третье ратное поле России» – интерактивной «кабиной путешествий» на шестистепенной системе подвижности с программой «Танковый бой» и интерактивным классом с познавательными программами.


Группа «Кронштадт» успешно сотрудничает с крупнейшими российскими и зарубежными музеями, центрами военно-патриотического воспитания, парками профессий, кадетскими корпусами, учреждениями профессионального образования. Огромный опыт в разработке профессиональных тренажерных систем, специализированного оборудования для авиации, моря, военного сектора, позволяет Группе «Кронштадт» создавать уникальные решения для сферы образования и культуры. За последние несколько лет компания оснастила уникальными интерактивными решениями такие всемирно известные российские музеи как комплекс «Буран» на ВДНХ, Крейсер «Аврора», музей «Дорога жизни» и Центральный военно-морской музей в Санкт-Петербурге, музей «Боевая слава Урала» и многие другие.
11.07.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Группа Кронштадт"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТР-82
Компании
Кронштадт

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