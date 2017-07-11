Глава Пентагона в интервью школьной газете описал войны будущего
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Генерал Джеймс Мэттис
Источник: Alex Wong / Getty Images
В будущем войны будут вестись не только на земле, море и в воздухе, но и в космосе, и компьютерных системах, сообщил министр обороны США Джим Мэттис в интервью школьной газете The Islаnder. Интервью у Мэттиса взял школьник Тедди Фишер, увидевший телефонный номер министра на фотографии в газете The Washington Post.
Глава Пентагона обозначил новые формы боевых действий, которые прочно входят в военное дело, и предупредил, что США потеряли монопольное положение в этом отношении.
"Это определенно будут аспекты, которые находятся в космосе и в киберпространстве — то, чего не было раньше. Мы сражались на этой планете в основном наземными армиями, пока флот не стал чем-то важным 100 лет назад. Потом появились воздушные силы, а за последние 10 лет мы добавили к этому космос и киберпространство. Таким образом, это будет очень сложная среда для ведения войн. Американцы больше не будут доминировать в сфере высокоточных средств ведения войн — из-за распространения технологий. Поэтому это будет довольно сложно…" — сказал генерал.
"Технологии и способы ведения войны… постоянно меняются. Войны по-прежнему полны страха и мужества, трусости и двуличности, предательства и ясности, честности и путаницы. Это фундаментальное и предсказуемое явление. Поэтому просто смешайте все новые технологии, образ мышления общества… из всего этого выйдет не поддающееся количественной оценке нечто, что приводит к победе или поражению", — рассуждает Мэттис.
По словам министра обороны, вооруженным силам США пока не приходилось снижать стандарты отбора солдат благодаря большому числу добровольцев. Поэтому призыв на военную службу США сейчас не нужен, добавил Мэттис.
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11.07.2017
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