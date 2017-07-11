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Индия модернизирует 700 советских БМП-2

12.07.2017 Lenta.ru 315 0
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БМП-2 индийской армии
БМП-2 индийской армии
Источник: indiandefensenews.in

Министерство обороны Индии намерено передать на государственные предприятия программу модернизации 693 боевых машин пехоты Sarath (версия советской БМП-2). Об этом пишет Defense News.

Заказ будет передан на казенное предприятие Комитета по военному производству и поставкам (Ordnance Factory Board, подотчетен Министерству обороны) с привлечением государственного концерна Bharat Electronics. Объем заказа составит 24 миллиарда рупий (371 миллион долларов).

Индийская пресса отмечает, что передача могла быть осуществлена в нарушение собственных же правил правительства — напрямую, в обход тендерных процедур.

Модернизация будет включать установку более мощного двигателя, а также прицельного комплекса с тепловизионным каналом.

Речь идет о машинах Sarath первой серии, заказанных в 1984 году и полученных индийской армией между 1987 и 1991 годами. По большей части, они были получены из СССР в готовом виде, но в 1987 году в Индии была налажена лицензионная сборка БМП-2. Всего завод выпустил около 1250 БМП-2, при этом на данный момент общее количество боеготовых машин этого типа в индийской армии оценивается в 1500 единиц.
11.07.2017
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Страны
Индия
Россия
Продукция
БМП-2

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