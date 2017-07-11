"Терминатор-2021": что стоит за планами Пентагона создать "думающее" оружие



Кадры из фильма Терминатор-4

Источник: © Sony Pictures Releasing CIS Кадры из фильма Терминатор-4Источник: © Sony Pictures Releasing CIS

11 июл - РИА Новости, Андрей Коц . Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США DARPA намеревается за четыре года создать для военных нужд искусственный интеллект (ИИ) нового поколения, максимально близкий к человеческому. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте федеральных госзакупок fbo.gov. В 50-страничном техническом задании к проекту L2M (Life Learning Machines - "Бесконечно обучаемые машины") специалисты DARPA сформулировали основные требования к разработке: перспективный ИИ должен уметь самостоятельно принимать решения, быстро реагировать на изменения окружающей обстановки и, самое главное, запоминать результаты своих предыдущих действий и руководствоваться ими в дальнейшей работе. Руководство агентства уверяет: область применения нового искусственного интеллекта в военном деле имеет практически неограниченный потенциал.

"Злопамятный" компьютер

Согласно тексту документа, специалисты DARPA решились ни много ни мало опровергнуть теорию знаменитого английского математика Алана Тьюринга, предложенную им еще в 1936 году. Он сформулировал главные принципы абстрактной вычислительной "машины Тьюринга", которые лежат в основе всех современных компьютерных технологий и разработок в области искусственного интеллекта. Одним из основных постулатов ученого была заведомая ограниченность машин с ИИ, способных действовать "разумно" только в тех границах, в которых им позволяет человек. Проще говоря, суперкомпьютер с элементами ИИ может быстро решить любую задачу, которую ему ставит оператор, но не способен выйти за рамки алгоритмов и самостоятельно сделать выводы из результатов своей работы.

"Жизнь по определению непредсказуема, - сообщил на презентации проекта менеджер программы L2M и один из ведущих мировых исследователей в области ИИ профессор Хава Зигельман. - Программисты не могут предугадать любую проблему или непредвиденную ситуацию, которая может возникнуть, и прописать ее в программном коде. Поэтому нынешние обучаемые программы остаются уязвимыми к непостоянству реального мира. Сегодня, чтобы подготовить "умный" компьютер к новой для него ситуации, нужно его отключать, дорабатывать, загружать в него новые данные. Все это требует времени и немалых денег".

Проект L2M, работы над которым по плану должны начаться в ноябре 2017 года, подразумевает создание принципиально новой "умной" системы, основанной на пяти основных принципах. Первый - постоянное самообучение на протяжение всего "жизненного цикла". ИИ должен все время себя совершенствовать без вмешательства человека. Второй - адаптация. Новая система сможет подстраиваться под новые ситуации и задачи с ходу, основываясь на своем предыдущем опыте. Третий - нацеленность на результат. ИИ должен фильтровать поступающую ему информацию и сигналы, отсеивать лишнее и фокусироваться только на том, что позволит ему достичь цели. Четвертый - избирательная пластичность. Слишком "креативный" подход для решения сложных технических задач противопоказан, поэтому система должна балансировать на грани пластичности и стабильности. Пятый - мониторинг и безопасность. В ИИ должны быть вшиты жесткие правила, которые будут ограничивать его излишнюю самостоятельность, - своеобразный предохранитель, чтобы получившая зачатки разума система не наделала бед. Одно из главных требований - человек всегда должен иметь возможность вмешаться.

"Концепция L2M черпает вдохновение в механизмах адаптации, свойственных живым существам, - говорится в докладе. - Биологические организмы обладают впечатляющей возможностью адаптировать к окружающей среде свою структуру и функции, сохраняя при этом базовые черты, данные им от рождения: инстинкты, наследственную память и так далее. ИИ сейчас лишен такого потенциала и склонен "забывать" все старое, как только перед ним ставится новая задача. Целью одного из подразделений, занятых в разработке L2M, будет поиск нужных природных механизмов и попытка перевести их в компьютерные алгоритмы, которые можно использовать в перспективной системе. В рамках работы над проектом будут разрешены опыты с биологическим материалом".

Полковник-"фантаст"

Конкретные области применения нового искусственного интеллекта авторы презентации не называют, за исключением таких сфер, как автоматизация логистики и снабжения войск и визуальное распознавание целей. Поэтому воображение немедленно рисует апокалиптические картины из фильмов "Терминатор", "Матрица", "Бегущий по лезвию", в которых излишне самостоятельный ИИ поднимает восстание против своих человеческих создателей. Конечно, неотличимые от людей боевые роботы или разумные компьютерные программы - дело даже не завтрашнего, а послезавтрашнего дня. И тем не менее Минобороны США давно интересуется возможностями использования ИИ в военных целях.

Одним из идеологов массового внедрения систем на основе искусственного интеллекта является заместитель министра обороны США полковник Роберт Уорк. Этот офицер в свое время разработал концепцию комбинированного боя будущего - Multi-domain battle: одновременное ведение боевых действий на суше, море, в воздухе, космосе, киберпространстве и электромагнитном спектре. Он же автор известной стратегии "Третьего противовеса" (Third offset strategy), призванной обеспечить военно-техническое превосходство США над Россией и Китаем. Кроме того, Уорк написал ряд книг, ставших настольными для многих американских военных аналитиков. Из под его пера вышла, в частности, монография "20YY: подготовка к войне в эпоху роботов". Очевидно, что безнадежного романтика и любителя научной фантастики вряд ли бы оставили на посту замминистра обороны. А значит, у многих футуристических идей Уорка есть вполне реальное будущее.

В апреле на базе Корпуса морской пехоты США Кэмп-Пендлтон прошли масштабные учения, на которых были протестированы около 50 новых военных технологий. В том числе и беспилотные наземные роботизированные платформы, ведущие огонь по противнику, автоматически доставляющие боеприпасы и отвечающие за материальное обеспечение десантирования морпехов. Одним из основных идеологов этих учений был как раз Роберт Уорк. Он же курирует работу экспериментального центра комбинированных космических операций (JICSpOC), который призван координировать работу коммуникационных и военных спутников США в случае войны на земле и в космосе с технологически развитым противником.

А 26 апреля он создал специальное подразделение по ведению "алгоритмических боевых действий" (Project Maven), которое должно взять на себя и ускорить внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения в Вооруженных силах. Примерно в это же время в американских научных кругах заговорили о скором начале работ над проектом L2M. Одним из первых направлений Project Maven стало использование ИИ для анализа данных и видеоизображений, поступающих в аналитические военные центры США с разведывательных беспилотников в Сирии и Ираке. В теории компьютер должен научитсья самостоятельно находить на кадрах важные объекты, выявлять последовательности изменения обстановки на земле, помогать людям определять цели для нанесения ударов. Но это только первый шаг.

"Армия США знакома с автономными системами ведения боя, которые она применяла в течение последнего десятилетия в Ираке, Афганистане и других странах, - говорил полковник Уорк в одном из своих выступлений. - Но такие виды вооружения, как управляемые воздушные и наземные аппараты с дистанционным управлением, будут в скором времени заменены преимущественно беспилотными и автономными системами во всех физических сферах действия (в воздухе, море, под водой, на суше и в космосе) и в большинстве военных операций. Еще потребуется некоторое время, чтобы новый способ ведения войны, в котором беспилотные и автономные системы займут центральное место, стал более очевидным".

В сочетании с программой L2M эти перспективные ударные системы могут получить то, чем раньше мог обладать только человек, - боевой опыт.

Пыль в глаза?

Однако в профессиональной военной среде немало сомневающихся в том, что искусственный интеллект нового поколения может появиться в ближайшее время. Во-первых, современная наука пока не дошла до уровня создания полноценного ИИ. Во-вторых, американские военные уже заявляли о масштабных проектах "оружия будущего", которые на поверку оказывались фарсом.

"Все, я подчеркиваю, все, что связано с разработками искусственного интеллекта для нужд Пентагона, относится и всегда относилось к категории "совершенно секретно", - рассказал РИА Новости руководитель Центра изучения общественных проблем национальной безопасности Александр Жилин. - Это, знаете, такая "замануха". По-настоящему серьезные оборонные заказы размещаются под всякими легендами, прикрытием и так далее. Возможно, докладом DARPA военные США пускают пыль в глаза: у них уже имеются какие-то разработки, но они пытаются показать, что только их начинают. Возможно, это банальный PR и "попил" бюджетов. Но точно могу сказать, что в открытых источниках такие презентации появляться не могут. Это очень похоже на то, как в 80-х годах американцы на каждом углу трубили о своей концепции "Звездных войн".

Программа "Стратегическая оборонная инициатива", объявленная Рональдом Рейганом в 1983 году, предусматривала создание широкомасштабной системы противоракетной обороны с использованием лазеров, орбитальных зеркал, атомной картечи, рельсотронов, кинетических спутников-перехватчиков и прочего хай-тека. Все эти планы, на тот момент совершенно нереализуемые, озвучивались открыто и косвенно послужили причиной для дальнейшего роста военных расходов СССР. Не исключено, что утечками информации о новом супер-ИИ США пытаются таким же образом втянуть Россию в очередной виток гонки вооружений. К тому же отношения между двумя странами сейчас немногим теплее, чем во времена Рейгана.

"Я подчеркну: в самом искусственном интеллекте нет ничего фантастического, над ним работают все ведущие страны, - рассказал Александр Жилин. - Россия - не исключение. В качестве примера: элементами ИИ обладают наши боевые самолеты поколения 4++, такие как Су-30СМ, Су-34, Су-35С. Их бортовые компьютеры могут работать автономно. В частности, в Сирии наши ВКС отрабатывали тактику "волчьей стаи", при которой самолет, обнаруживший цель, автоматически передает информацию о ней всем машинам звена. А прицельно-навигационный комплекс каждого истребителя самостоятельно просчитывает данные и выдает пилоту с десяток вариантов действий, как эту цель поразить, учитывая ее месторасположение, погодные условия, скорость ветра, наличие в районе вражеских средств ПВО и так далее. Человеку остается только выбрать. По схожему принципу действуют и современные американские самолеты. Эта технология ИИ уже реализована в "металле", результаты ее работы можно видеть вживую. А о перспективных разработках "военного искусственного интеллекта нового поколения" нам с вами никто не расскажет. Тем более в интернете".