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Первый Ту-160М2 поступил в цех окончательной сборки

12.07.2017 Lenta.ru 674 0
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Ту-160
Строящийся стратегический бомбардировщик Ту-160 (регистрация RF-94113, «Валентин Близнюк») в цеху Казанского авиационного завода имени Горбунова
Источник: Татар-информ

Прототип стратегического бомбардировщика Ту-160М2 отбуксирован в цех окончательной сборки казанского авиазавода имени Горбунова (КАЗ). Об этом пишет региональное издание "БИЗНЕС Online".

Новая машина строится с использованием советского задела — самолет с заводским номером 804 был прекращен постройкой в начале 1990-х годов. Эти работы покажут, "способна ли нынешняя Россия вообще строить такие сложные системы", отмечается в публикации.

В 1992 году сборка стратегических бомбардировщиков в Казани была остановлена, но на заводе осталось четыре задела в разных степенях готовности, пишет военный блог BMPD со ссылкой на заводскую газету "Вперед!". Два из них были достроены в 2000 и 2008 году, два других — сохранены.

Работа по сборке первого Ту-160М2 идет почти в круглосуточном режиме. Необходимо сформировать и испытать гермокабину, собрать консоли крыльев изменяемой стреловидности и состыковать их с поворотным узлом, испытать на герметичность кессон-баки и смонтировать ряд самолетных систем.

"Эта машина для нас особая. Работа на первом самолете в объеме агрегатно-сборочных производств помогла создать коллектив, который станет основой будущего производства. Конечно, много шишек набили. Но главное — результат: молодые ребята — те, которые о строительстве Ту-160 знали только в теории, научились строить этот самолет и оттачивают свое мастерство", — рассказал руководитель работ по 804-й машине, первый заместитель директора КАЗ Зуфар Миргалимов. По его словам, 804-ю машину планируется передать в октябре на летно-испытательную станцию.

В мае 2017 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что серийный выпуск модернизированного самолета Ту-160М2 начнется после 2021 года. В апреле 2017 года глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что общий объем заказа на эти самолеты составит 30-50 единиц.

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 были приняты на вооружение дальней авиации в 1987 году. Машина взлетной массой до 275 тонн развивает максимальную скорость свыше 2000 километров в час и несет до 40 тонн боевой нагрузки: свободно падающие или корректируемые авиабомбы разных калибров (в том числе ядерные), стратегические крылатые ракеты. Практическая дальность Ту-160 с максимальной боевой нагрузкой превышает 10 тысяч километров, со сниженной — достигает, по разным данным, от 14 до 16 тысяч километров.
11.07.2017
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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
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Проекты
Ядерный щит

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