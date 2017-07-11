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Источник: ВКС и ВМФ отслеживают учения Sea Breeze-2017 в Черном море

12.07.2017 РИА Новости 266 0
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Sea Breeze
Украинско-американские военные учения Sea Breeze
Источник: © РИА Новости / Денис Петров

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Спутники орбитальной группировки Воздушно-космических сил (ВКС), а также корабли, самолеты, наземные радиотехнические средства Военно-морского флота (ВМФ) России ведут наблюдение за ходом американо-украинских военно-морских учений Sea Breeze-2017 в северо-западной части Черного моря, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах Крыма.

Как сообщило ранее минобороны Украины, учения Sea Breeze-2017, стартовавшие в понедельник в Одессе, проводятся в северо-западной части Черного моря, Одесской и Николаевской областях с 10 по 22 июля; в общей сложности на них представлены ВС 16 государств - задействованы 31 корабль, катер и судно, 29 летательных аппаратов и более 3 тысяч военнослужащих.

"Космические аппараты орбитальной группировки космических войск ВКС России и корабли, авиация, береговые радиотехнические средства ВМФ ведут наблюдение за перемещениями участвующих в Sea Breeze-2017 многонациональных сил и войск", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "рядом с районом учений находится средний разведывательный корабль Черноморского флота "Приазовье".

"Корабль соблюдает правила маневрирования и выдерживает допустимую дистанцию. Его средства связи и наблюдения позволяют корректно отслеживать действия участников учений, не мешая их безопасному перемещению в открытом море", - добавил собеседник РИА Новости.

В Sea Breeze-2017 принимают участие Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Италия, Канада, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, США, Турция, Украина, Франция, Швеция. Тема учений - проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе.

В рамках маневров, в частности, будут отработаны штабное планирование и ведение совместных морских операций в соответствии со стандартами НАТО, а также действия многонациональных сил во время операции по безопасности в Черном море.

Со стороны США в Sea Breeze участвуют два оснащенных противоракетной системой Aegis боевых корабля - крейсер Hue City типа Ticonderoga и эскадренный миноносец Carney типа Arleigh Burke, которые в понедельник прибыли в Одессу; четыре самолета, в том числе патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon; мобильное инженерное подразделение и морской отряд спецопераций. В общей сложности - около 800 военных моряков и морских пехотинцев ВМС США.

От ВМС Украины в Sea Breeze-2017 задействованы 15 кораблей, кратеров и судов обеспечения, до восьми самолетов и вертолетов, спасательная поисково-десантная группа, подразделения морских пехотинцев и саперов, около 50 единиц наземной техники. К маневрам также привлечены два катера морской охраны и три летательных аппарата госпогранслужбы, девять самолетов воздушных сил, курсанты вузов сухопутных войск, подразделения национальной гвардии Украины.

Многосторонние военно-морские учения Sea Breeze, организаторами которых являются Украина и США, проводятся на Украине с 1997 года на основании Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между двумя государствами.
11.07.2017
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