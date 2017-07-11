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ВМС Республики Корея приняли шестую НАПЛ "Тип-214"

12.07.2017 ЦАМТО 209 0
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KSS-II
Южнокорейская подводная лодка проекта KSS-II

ЦАМТО, 11 июля. Военно-морские силы Республики Корея 10 июля приняли построенную на верфи Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) 1800-тонную НАПЛ "Ю Гван-сун" (Yu Gwan-sun) класса KSS-2 ("Тип-214").

Как сообщает Yonhap со ссылкой на Агентство программ оборонных закупок (DAPA) МО Республики Корея, церемония прошла на предприятии DSME на о.Кодже в районе Пусана (в 330 км к югу от Сеула).

Переданная подлодка является шестой НАПЛ класса "Чанг Бого-II". Как сообщал ЦАМТО, спуск подлодки на воду состоялся в мае 2015 года. В боевой состав флота она войдет в декабре после завершения подготовки экипажа.

В настоящее время на вооружении ВМС Республики Корея имеется 15 подводных лодок, включая девять 1200-тонных НАПЛ, построенных в рамках программы KSS-1, и шесть 1800-тонных неатомных подлодок, что существенно меньше, чем у КНДР, которые обладают 70 подлодками. По этой причине командование ВМС РК намерено увеличить количественный состав подводного флота до 18 ед. к 2019 году и пополнить его еще девятью 3000-тонными подлодками в 2020-ых гг.

В рамках первой фазы программы KSS-2 на вооружение ВМС Республики Корея были официально приняты три подводные лодки класса "Тип-214" ("Сон Вон-Иль" (072), "Джеонг Джи" (073), "Ан Джанг-Джеун" (075)), построенные на предприятии Hyundai Heavy Industries в соответствии с подписанным в ноябре 2000 года с немецкой компанией Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) контрактом.

На втором этапе проекта KSS-2 планируется поставить ВМС Республики Корея еще шесть подлодок "Тип-214". В декабре 2008 года компания Howaldtswerke-Deutsche Werft's (подразделение Thyssen Krupp Marine Systems) подписала с DAPA контракт на поставку комплектов материалов и оборудования для их постройки. По результатам проведенного тендера Агентство DAPA выбрало подрядчиком постройки четвертой НАПЛ "Тип-214" компанию Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Она же получила заказы на постройку шестой и восьмой подлодок серии. Контракты на пятую, седьмую и девятую НАПЛ получила компания Hyundai Heavy Industries.

По имеющейся информации, четвертая НАПЛ, (076) "Ким Джва-чжин", без широкой огласки была передана ВМС Республики Корея в декабре 2014 года, а пятая, (077) "Юн Бонг-гиль" (Yun Bong-gil), – в июне 2016 года. Как ожидается, все НАПЛ класса KSS-2 будут поставлены ВМС Республики Корея к 2019 году.

Подлодки класса KSS-2 предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, постановки минных заграждений. Кроме того, с борта НАПЛ можно вести обстрел наземных целей.

Длина НАПЛ "Тип-214" составляет 65,3 м, ширина – 6,3 м, подводное водоизмещение – 1800 т. Подлодки изготовлены с использованием технологий малозаметности, оснащены комбинированной дизель-электрической/анаэробной (воздухонезависимой на топливных элементах) энергетической установкой, позволяющей развивать скорость до 20 узлов в подводном положении и 12 узлов – в надводном. Экипаж подлодки – 40 человек (включая 5 офицеров). Подлодка может выполнять задачи на глубинах до 400 м в течение 2 недель. Система боевого управления ISUS-90 позволяет операторам получать различную информацию и обнаруживать до 300 целей одновременно. НАПЛ оборудована восемью 533-мм торпедными аппаратами и может применять крылатые ракеты, противокорабельные ракеты "Гарпун", тяжелые торпеды "Уайт шарк" и мины.
11.07.2017
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