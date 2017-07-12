АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" готовится к МАКС-2017



Авиационные высокоскоростные противорадиолокационная ракета Х-31ПД и противокорабельная ракета Х-31АД. МВМС-2015

Источник: Руслан Шамуков/ТАСС Авиационные высокоскоростные противорадиолокационная ракета Х-31ПД и противокорабельная ракета Х-31АД. МВМС-2015Источник: Руслан Шамуков/ТАСС

ЦАМТО, 11 июля. АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" примет участие в XIII Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017, который пройдет с 18 по 23 июля в г.Жуковский, Московской области.

В составе основной экспозиции предприятиями, входящими в состав корпорации, будет представлено множество образцов и систем вооружения, а также широкий спектр продукции двойного и гражданского назначения.

Высокоточное оружие и системы вооружения

- от Корпорации "ТРВ":

- Тактическая противокорабельная ракета Х-35Э (3М-24Э). Ракета предназначена для поражения ракетных, торпедных, артиллерийских катеров, надводных кораблей водоизмещением до 5000 т и морских транспортов. Ракета применяется в любых метеоусловиях при волнении моря до 5-6 баллов. Дальность пуска – до 130 км, скорость – 0,8М, масса БЧ – 145 кг.

- Авиационная управляемая противокорабельная ракета Х-35УЭ. Предназначена для поражения боевых (десантных) надводных кораблей и транспортных судов из состава ударных групп (конвоев) или следующих одиночно, а также наземных радиоконтрастных целей. Ракета применяется в любых метеоусловиях при волнении моря до 6 баллов. Дальность пуска – до 260 км, скорость – до 0,85М, масса БЧ – 145 кг.

- Ряд многоцелевых авиационных управляемых ракет типа Х-38МЭ модульного исполнения с комбинированными системами наведения, включающими инерциальную систему и варианты конечного точного наведения на основе ГСН лазерного (X-38МЛЭ), тепловизионного (Х-38МТЭ) или активного радиолокационного (X-38МАЭ) типа. Предусмотрены варианты использования спутниковой навигации (Х-38МКЭ). Ракеты предназначены для поражения широкой номенклатуры бронированных, прочных, легкоуязвимых наземных одиночных и групповых объектов, а также надводных объектов в прибрежной полосе. Скорость – до 2,2М, масса БЧ – до 250 кг.

- Авиационная высокоскоростная управляемая противокорабельная ракета Х-31А. Предназначена для поражения в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью кораблей класса до эсминца включительно, следующих как одиночно, так и в составе ударных корабельных групп. Дальность пуска – до 70 км, скорость – до 3 М, масса БЧ – 94 кг.

- Авиационная высокоскоростная управляемая противокорабельная ракета Х-31АД. Предназначена для поражения боевых (десантных) надводных кораблей и транспортных судов из состава ударных групп (конвоев) или следующих одиночно. Ракета применяется в любых метеоусловиях при волнении моря до 5 баллов по целям типа эсминец и 4 баллов по целям типа ракетный крейсер. Дальность пуска – до 160 км, скорость – до 2,2М, масса БЧ – 110 кг.

- Авиационная высокоскоростная управляемая ракета класса "воздух-РЛС" Х-31П. Предназначена для поражения радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) средней и большой дальности, а также других РЛС наземного и морского базирования различного назначения, работающих в соответствующем диапазоне длин волн. Дальность пуска – до 110 км, скорость – до 3М, масса БЧ – до 90 кг.

- Авиационная высокоскоростная управляемая ракета класса "воздух-РЛС" Х-31ПК. Предназначена для эффективного поражения РЛС, в том числе с вынесенными вверх антенными устройствами (до 15 м), из состава ЗРК средней и большой дальности, а также других РЛС наземного базирования, работающих в соответствующем диапазоне длин волн. Дальность пуска – до 110 км, скорость – до 3М, масса БЧ – до 90 кг.

- Авиационная высокоскоростная управляемая ракета класса "воздух-РЛС" Х-31ПД. Предназначена для поражения РЛС ЗРК. Ракета применяется во всепогодных метеоусловиях. Дальность пуска – до 250 км, скорость – до 2,2М, масса БЧ – 110 кг.

- Береговой подвижный ракетный комплекс "Бал-Э" с противокорабельными ракетами Х-35Э в составе самоходного пункта управления и связи, самоходной пусковой установки и транспортно-перегрузочной машины. Предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и других береговых объектов, защиты побережья на десантно-опасных направлениях. Дальность применения – до 120 км.

- Корабельный ракетный комплекс "Уран-Э" с противокорабельными ракетами Х-35Э. Предназначен для поражения ракетный, торпедных, артиллерийских катеров, надводных кораблей водоизмещением до 5000 т и морских транспортов. Время боеготовности из полностью выключенного состояния – 90 с, интервал пуска ракет в любом составе залпа – 2-3 с, количество одновременно обстреливаемых целей – до 6.

- Дозвуковая ракета-мишень ИЦ-35. Предназначена для испытаний корабельных зенитных средств и боевой подготовки кораблей ВМС.

- Сверхзвуковая ракета-мишень МА-31. Предназначена для имитации сверхзвуковых ракет при испытаниях зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов и отработке навыков по отражению налета сверхзвуковых ракет боевыми расчетами комплексов ПВО.

- от "ГосМКБ "Радуга":

Авиационная управляемая ракета повышенной дальности класса "воздух-поверхность" Х-59МК. Предназначена для поражения широкой номенклатуры надводных радиолокационно-контрастных целей от "катера" до "крейсера" в любое время суток как в простых, так и в сложных погодных условиях (при волнении моря до 6 баллов) в открытом море и вблизи береговой черты. Дальность пуска – до 285 км, скорость – до 3,2М, масса БЧ – 320 кг.

- Авиационная управляемая ракета класса "воздух-РЛС" Х-58УШКЭ. Предназначается для поражения наземных РЛС, работающих в режиме импульсного излучения в диапазоне несущих частот 1,2–11 ГГц и в режиме непрерывного излучения в диапазоне А. Ракета применяется как по запрограммированным целям, так и по оперативно обнаруженным системой целеуказания самолета. Дальность пуска – до 245 км, скорость – до 3,5М масса БЧ – 149 кг.

- от "Гос МКБ "Вымпел":

- Авиационная управляемая ракета класса "воздух-воздух" большой дальности РВВ-БД. Предназначена для поражения воздушных целей (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты) в любое время суток, на всех ракурсах, в условиях радиоэлектронного противодействия (РЭП), на фоне земной и водной поверхности, в т.ч. с многоканальным обстрелом по принципу "пустил-забыл". Дальность пуска – до 200 км, масса боевой части – 60 кг.

- Авиационная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности РВВ-СД. Предназначена для поражения воздушных целей (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты) в любое время суток, на всех ракурсах, в условиях РЭП, на фоне земной и водной поверхности, в т.ч. с многоканальным обстрелом по принципу "пустил-забыл". Дальность пуска – до 110 км, масса боевой части – 22,5 кг.

- Авиационная управляемая ракета класса "воздух-воздух" малой дальности РВВ-МД. Предназначена для поражения воздушных целей (самолеты, вертолеты) в любое время суток, с любых направлений, на фоне земли, при активном противодействии противника. Дальность пуска – до 40 км, масса боевой части – 8 кг.

- Авиационная управляемая многоцелевая ракета повышенной дальности класса "воздух-поверхность" Х-29ТЕ. Предназначена для поражения визуально видимых трудноуязвимых наземных и надводных целей. Дальность пуска – до 30 км, скорость – до 1,4М, масса боевой части – 320 кг.

- Устройства выброса пассивных помех УВ-26М, УВ-30МК. Предназначены для защиты самолетов и вертолетов от управляемых ракет путем постановки помех их системам наведения и исполнительным механизмам в оптическом и радиодиапазонах электромагнитных волн. Режимы работы и управления – ручной, полуавтоматический, автоматический, дежурный и т.д.

- от ГНПП "Регион":

- Корректируемая авиационная бомба с аппаратурой спутникового наведения и фугасной боевой частью КАБ-500С-Э. Предназначена для поражения наземных и надводных целей типа складов, военно-промышленных объектов, кораблей на стоянках. Общая масса – 560 кг, масса БЧ – 195 кг.

- Корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250ЛГ-Э. Предназначена для поражения легкоуязвимой техники, ж/д узлов, складов боеприпасов и т.п. Применяются одиночно и залпом с самолетов фронтовой авиации, оборудованных системами лазерного подсвета, а также при внешнем подсвете цели. Общая масса – 256 кг, масса БЧ – 96 кг.

- от ВПК "НПО машиностроения":

- Береговой подвижный ракетный комплекс "Бастион" с противокорабельной ракетой "Яхонт" в составе самоходной пусковой установки, машины боевого управления и транспортно-заряжающей машины. Предназначен для поражения надводных и береговых целей в условиях организованного огневого и радиоэлектронного противодействия противника. Кроме того, комплекс способен поражать широкий спектр наземных стационарных целей. Дальность применения – до 300 км.

- Малый космический аппарат с радиолокатором из состава космической системы дистанционного зондирования земли с высоким разрешением на базе малого космического аппарата (МКА) "Кондор-Э". Предназначен для проведения всепогодных круглосуточных радиолокационных съемок заданных участков земной поверхности (суши и моря), накопления на борту полученной информации и передачи ее на наземные пункты приема в микроволновом диапазоне спектра электромагнитного излучения.

- от "ЦКБ автоматики":

- Пассивные радиолокационные головки самонаведения Л-111Э, Л-112Э, Л-113Э. Предназначены для наведения на все классы и типы РЛС скоростной противорадиолокационной ракеты Х-31П в различных диапазонах частот.

- Станция предупреждения об облучении Л-150 с блоком НУ. Предназначена для обнаружения и определения направления на облучающие РЛС зенитно-ракетных, зенитно-артиллерийских и авиационно-ракетных комплексов с импульсными, квазинепрерывными видами излучения, работающих в режиме поиска, сопровождения, подсвета цели (в том числе на проходе), а также для ранжирования обнаруженных РЛС по степени их опасности и управления наведением противорадиолокационных ракет и выдачи им данных целеуказания.

- Контроллер управления противорадиолокационными головками самонаведения АУЦ-30 из состава многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35. Обеспечивает одновременное управление двумя противорадиолокационными головками самонаведения (ПРГС) управляемых ракет типа Х-31П, а также поиск, обнаружение и сопровождение наземных радиоизлучающих целей.

- Изделие Л-150-32-МЭ из состава базового комплекса управления ПВО единой системы управления войсками (силами) и оружием в тактическом звене "Барнаул-Т".

- от РКБ "Глобус":

- Комплекс подготовки авиационных средств поражения "ОКА-Э-1". Предназначен для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения (АУСП), включая их подготовку к боевому применению, а также для контроля технического состояния АУСП в процессе их хранения и ремонте.

- от "НИИ мортеплотехники":

- Универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда УГСТ. Предназначена для поражения надводных кораблей и подводных лодок. Дальность пуска – до 50 км, скорость – до 50 узлов, масса ВВ – не менее 300 кг.

- Малогабаритная тепловая торпеда МТТ. Является частью противолодочного комплекса "Пакет-Э/НК". Предназначена для поражения подводных лодок и может применяться с надводных кораблей из транспортно-пускового контейнера и из торпедных аппаратов подводных лодок, а также в качестве боевой части ракетного противолодочного комплекса. Дальность пуска – до 20 км, скорость – до 50 узлов, масса ВВ – 70 кг.

- От "КБ машиностроения":

- Комплекс постановки пассивных помех ближнего рубежа ПК-10. Предназначен для защиты корабля от управляемого оружия с радиолокационными или оптико-электронными системами наведения.

- Установка пусковая автоматизированная КТ-308 (специализированный комплекс выстреливаемых помех). Предназначен для защиты надводных кораблей и катеров от высокоточного оружия с радиолокационными, оптико-электронными и комбинированными системами наведения.

- от "УПКБ "Деталь":

- Радиовысотомер РВЭ. Входит в состав тактической противокорабельной ракеты (ТПКР) Х-35Э.

- Радиовысотомер А-069А. Входит в состав авиационной противокорабельной ракеты (ПКР) средней дальности Х-31А.

- Радиовысотомер А-079Э. Входит в состав бортовой радиолокационной станции ракеты повышенной дальности класса "воздух-поверхность" Х-59 МК.

- Активно-пассивная радиолокационная головка самонаведения (АПРГС) "Грань-КЭ". Входит в состав тактических противокорабельных ракет Х-35Э (3М-24), Х-35Э (КРК "Уран-Э"), Х-35УЭ.

- от Смоленского авиазавода:

- Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат (ДПЛА) "Пчела-1". Входит в состав высокомобильного комплекса, обеспечивающего получение в реальном масштабе времени видовой разведывательной информации от телевизионной аппаратуры, установленной на аппарате, при его удалении от наземного пункта дистанционного управления на расстояние до 60 км.

- Многоцелевая управляемая ракета Х-59МЭ. Входит в комплекс ракетного оружия "ОВОД-МЭ". Предназначена для поражения наземных и надводных целей, визуально видимых оператором в простых метеоусловиях. Дальность пуска – до 115 км, скорость – до 0,88М, масса БЧ – до 320 кг.

Продукция гражданского и двойного назначения

В рамках программы диверсификации производства предприятия корпорации постоянно расширяют спектр выпускаемой продукции двойного и гражданского назначения. С развитием производственных мощностей и совершенствованием технологий налаживается выпуск все более сложных приборов и оборудования для применения в самых разных сферах индустрии страны.

В настоящее время АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", объединяющая более трех десятков ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, производит конкурентоспособную продукцию для авиации и космоса, медицинскую и контрольную аппаратуру, приборы для ж/д транспорта и связи, отопительное оборудование и многое другое.

Вся продукция гражданского назначения разработана и спроектирована учеными и конструкторами корпорации. Она производится с использованием новейших военных технологий и проходит тщательную проверку и тестирование после окончательной сборки.

На стенде корпорации можно ознакомиться со следующими изделиями и приборами:

- "Авангард" – изделия из стеклопластика и резинокорда, панели радиопрозрачного укрытия, плиты из полиэтилена высокого давления, контейнер для надувного спасательного плота, биогазовая установка.

- "Красный гидропресс" – топливозаправщик аэродромный АТЗ-25, опреснительные установки, маслоохладители, гидравлические сетчатые фильтры.

- "ГосНИИмаш" – образцы шихты детонационного алмаза.

- "УПКБ "Деталь" – радиолокационные станции "Шмель-М" и "Филин".

- МКБ "Искра" – двигательная установка системы аварийного спасения космонавтов космического корабля "Союз-ТМА", авиационная противоштопорная ракета.

- ПЗ "Машиностроитель" – конструкционный ячеистый заполнитель из полимерных композиционных материалов для высокоэффективных звукопоглощающих конструкций.

- "Салют" – топливные фильтры, стенд искусственной силы тяжести СИСТ-01-"Салют", товары широкого потребления.

- "Смоленский авиазавод" – легкие самолеты Як-18Т и СМ-92Т, пассажирские самолеты Як-40 и Як-42.

- "Союз" – блок розжига и модуль гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя, ряд двигателей малой тяги для космических аппаратов, двигательная установка 11Д-79.

- АНПП "ТЕМП-АВИА" – датчики линейных ускорений и угловых скоростей, акселерометр АТ1105, малогабаритная курсовая система МКС-1, авиагоризонт АГБ-96Р.

- "УНИИКМ" – изделия из углерод-углеродного композиционного материала для двигателя разгонного блока мобильного комплекса средств выведения "Морской старт".

- "Уралэлемент" – ряд литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов.

- "ЦКБ автоматики" – антенна рупорная измерительная, фильтры для спутникового телевидения, радиопоглощающие укрытия, измеритель сигнализатор температуры ИСТ.

- "Морское подводное оружие – Гидроприбор" – мобильный комплекс по контролю машиносчитываемых маркирующих элементов (ММЭ).

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