Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ОБСЕ намерена закупить новые БЛА для мониторинга ситуации на востоке Украины

12.07.2017 ЦАМТО 170 0
0
Понравилась новость?
 0
S-100

ЦАМТО, 11 июля. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) объявила новый тендер по закупке беспилотных летательных аппаратов для оказания услуг поддержки действий Специальной наблюдательной миссии на Украине (SMM).

Как сообщает Infodefensa.com, заинтересованные претенденты должны представить свои предложения к 10 августа. БЛА должен обеспечивать устойчивую работу на расстоянии до 160 км в течение, по крайней мере, 6 ч.

Как заявлено, в число оказываемых услуг будут входить (однако не будут этим ограничиваться): патрулирование районов вдоль границ, наблюдение за объектами в пунктах пересечения границы, другие задачи наблюдения в соответствии с мандатом миссии (например, сбор информации о присутствии в зоне конфликта техники и военного оборудования, контроль режима прекращения огня, мониторинг запрета установки и/или закладки мин и т.д.).

ОБСЕ организует поездку для представителей заинтересованных компаний в Константиновку, контролируемую Киевом (правительством Донецкой области), где, как ожидается, будут размещены БЛА. Поездка, которая не является обязательной для претендентов на участие в тендере, состоится 19 июля. Накануне, 18 июля, будет проведено координационное совещание в штаб-квартире SMM в Киеве. Крайний срок подачи заявок на участии в этом мероприятии – 12 июля.

Как уже сообщал ЦАМТО, 13 августа 2014 года ОБСЕ заключила с австрийской компанией Schiebel контракт на неопределенный срок, который предусматривал обеспечение на территории Украины услуг круглосуточного наблюдения с использованием БЛА S-100 "Камкоптер". В представленном ОБСЕ перечне контрактов, заключенных в 2014 году, фигурирует соглашение с "Шибел" стоимостью 2,96 млн. евро. Две системы, состоящие из четырех БЛА, были размещены на Украине для обеспечения круглосуточного сбора информации об обстановке. Аппарат S-100 выполнил первый полет в поддержку миссии ОБСЕ на Украине 23 октября 2014 года. В результате различных инцидентов все БЛА были потеряны, в том числе последний из них был сбит 5 июня 2016 года.
11.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Украина
Продукция
s-100 БЛА
Проекты
БПЛА
ОБСЕ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.07 19:22
  • 6
Почему в армию возвращается совок
  • 12.07 18:37
  • 91
22350. Переход из одной весовой категории в другую?
  • 12.07 18:30
  • 1
В Австрии "Тайфун", на Тайване - "Мираж-2000"
  • 12.07 18:22
  • 10
Первая МБР многополярного мира
  • 12.07 17:59
  • 1
"Мы стремимся делать самолеты, которые не требуют капитального ремонта"
  • 12.07 17:03
  • 18
Испытания новейшей торпеды «Футляр» планируется завершить в 2017 году
  • 12.07 15:31
  • 12
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
  • 12.07 14:46
  • 1
НАТО трясло от страха: первый атомный танк России
  • 12.07 14:45
  • 1
Бизнесмены Литвы помешали НАТО защитить Сувалкский коридор
  • 12.07 13:59
  • 16077
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.07 13:55
  • 1
Интервью с генеральным директором ПАО "СЗ "Северная верфь" Игорем Пономаревым
  • 12.07 13:37
  • 4
Киллекторное судно ТОФ доставило оборудование на о.Матуа
  • 12.07 13:15
  • 1
В Бангладеш разбился Як-130
  • 12.07 12:54
  • 32
Неуязвимая "Армата". Защиту новейшего танка не пробьет даже "Джавелин"
  • 12.07 11:58
  • 14
Новейший российский экраноплан "Чайка" планируют поставлять за рубеж
другие обсуждаемые темы