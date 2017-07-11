ОБСЕ намерена закупить новые БЛА для мониторинга ситуации на востоке Украины

ЦАМТО, 11 июля. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) объявила новый тендер по закупке беспилотных летательных аппаратов для оказания услуг поддержки действий Специальной наблюдательной миссии на Украине (SMM).

Как сообщает Infodefensa.com, заинтересованные претенденты должны представить свои предложения к 10 августа. БЛА должен обеспечивать устойчивую работу на расстоянии до 160 км в течение, по крайней мере, 6 ч.

Как заявлено, в число оказываемых услуг будут входить (однако не будут этим ограничиваться): патрулирование районов вдоль границ, наблюдение за объектами в пунктах пересечения границы, другие задачи наблюдения в соответствии с мандатом миссии (например, сбор информации о присутствии в зоне конфликта техники и военного оборудования, контроль режима прекращения огня, мониторинг запрета установки и/или закладки мин и т.д.).

ОБСЕ организует поездку для представителей заинтересованных компаний в Константиновку, контролируемую Киевом (правительством Донецкой области), где, как ожидается, будут размещены БЛА. Поездка, которая не является обязательной для претендентов на участие в тендере, состоится 19 июля. Накануне, 18 июля, будет проведено координационное совещание в штаб-квартире SMM в Киеве. Крайний срок подачи заявок на участии в этом мероприятии – 12 июля.

Как уже сообщал ЦАМТО, 13 августа 2014 года ОБСЕ заключила с австрийской компанией Schiebel контракт на неопределенный срок, который предусматривал обеспечение на территории Украины услуг круглосуточного наблюдения с использованием БЛА S-100 "Камкоптер". В представленном ОБСЕ перечне контрактов, заключенных в 2014 году, фигурирует соглашение с "Шибел" стоимостью 2,96 млн. евро. Две системы, состоящие из четырех БЛА, были размещены на Украине для обеспечения круглосуточного сбора информации об обстановке. Аппарат S-100 выполнил первый полет в поддержку миссии ОБСЕ на Украине 23 октября 2014 года. В результате различных инцидентов все БЛА были потеряны, в том числе последний из них был сбит 5 июня 2016 года.