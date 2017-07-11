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Делегация КНР посетила Казанский вертолетный завод для обсуждения поставок гражданской и военной техники

12.07.2017 ЦАМТО 230 0
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Ансат
Легкий многоцелевой вертолет Ансат
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 11 июля. По приглашению холдинга "Вертолеты России" делегация Китайской Народной Республики посетила ПАО "Казанский вертолетный завод". Китайские гости встретились с генеральным директором КВЗ Вадимом Лигай, а также ознакомились с производственными мощностями предприятия.

Целью визита делегации стало налаживание сотрудничества по вопросам поставки гражданской и военной вертолетной техники в КНР.

В рамках визита в Казань гостям показали участки сборки агрегатов и фюзеляжей для вертолетов Ми-8/17, Ансат и Ми-38.

Китайская сторона высказала заинтересованность относительно новой продукции завода: вертолетов Ми-38 и Ансат. Представители делегации акцентировали внимание на высоком качестве российской вертолетной техники, которая эксплуатируется как в Китае, так и в других странах мира, отметив, что "мы готовы разнообразить вертолетный парк Китайской Народной Республики новыми вертолетами Ансат и Ми-38 любой модификации".

Многофункциональный вертолет Ансат может развивать максимальную скорость до 275 км/ч и совершать перелет на расстояния свыше 500 км. Благодаря наличию серьезных конкурентных преимуществ в своем классе, вертолет Ансат вызывает интерес эксплуатантов вертолетной техники не только в России, но и в зарубежных странах. Его различные модификации, а также возможность быстрой смены оборудования позволяют вертолету успешно решать задачи как гражданских, так и силовых структур. Сегодня в серийном производстве находятся вертолеты собственной разработки: Ансат-У предназначенный для обучения курсантов летных училищ и вертолет Ансат, сертифицированный по требованиям Авиационных правил для гражданской авиации.

Ми-38 занимает нишу между легендарным Ми-8 и самым грузоподъемным вертолетом в мире Ми-26. Ми-38 имеет самую большую кабину в своем классе, что позволяет использовать этот вертолет для транспортировки различных грузов. Машину отличает высокий уровень безопасности полетов и низкий уровень вибрации. Во время 14-го Чемпионата мира по вертолетному спорту Ми-38 установил мировой рекорд для вертолетов взлетной массой от 10000 до 20000 кг, преодолев высоту в 8600 м. Ми-38 имеет прогрессивную, надежную конструкцию вертолетных систем. Потенциальные возможности в сочетании с современными процедурами технического обслуживания делают эту машину очень привлекательной для региональной авиации в интересах гражданских эксплуатантов и выполнения специальных задач, цитирует АвиаПорт.Ru пресс-релиз АО "Вертолеты России".
11.07.2017
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Страны
Китай
Россия
Продукция
Ансат
Ми-26
Ми-38
Ми-8
Компании
Вертолеты России
КВЗ

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