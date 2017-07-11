Компания Pilatus готовится к поставке ВВС Франции первого УТС PC-21
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Учебно-тренировочный самолет РС-21
Источник: flightglobal.com
ЦАМТО, 11 июля. Швейцарская компания Pilatus готовится к поставке Военно-воздушным силам Франции первого учебно-тренировочного самолета базовой летной подготовки PC-21.
Как сообщает ресурс Flightglobal.com со ссылкой на сайт швейцарской компании Stans, испытания первого самолета с серийным номером 293 начались в конце прошлого месяца.
Как уже сообщал ЦАМТО, Pilatus Aircraft Ltd 30 декабря 2016 года объявила о заключении трех контрактов на поставку учебно-тренировочных самолетов PC-21. УТС будут поставлены ВВС Франции, ВВС Иордании и британской компании QinetiQ. Общая стоимость контрактов превышает 300 млн. швейцарских франков (293 млн. долл.).
Военно-воздушные силы Франции через компанию Babcock Mission Critical Services France (BMCSF) получат 17 самолетов PC-21, которые будут применяться для обучения курсантов, после чего они будут переходить на реактивные УТС "Альфа Джет" перед пилотированием истребителей "Рафаль", либо многоцелевых истребителей 5-го поколения.
Согласно условиям подписанного командованием ВВС Франции с BMCSF контракта, Pilatus выступит в качестве субподрядчика, поставив PC-21 и наземные элементы системы подготовки. По информации Pilatus, поставки самолетов Франции планируется начать в 2018 году.
ВВС Франции стали восьмым военным заказчиком PC-21 в мире и вторым в Европе оператором после ВВС Швейцарии. В общей сложности "Пилатус" поставила заказчикам 209 ед. PC-21.
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11.07.2017
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