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Воздушно-космические силы представят на авиасалоне "МАКС-2017" современные образцы авиационной техники

12.07.2017 ЦАМТО 390 0
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Бомбардировщик Су-34
Фронтовой бомбардировщик Су-34 с модулями КРЭП Хибины на законцовках крыльев
Источник: РИА Новости / Александр Уткин

ЦАМТО, 11 июля. Воздушно-космические силы представят около 20 единиц новейших образцов авиационной техники в ходе проведения Международного авиационно-космического салона "МАКС-2017".

Для статического показа будут выставлены новейшие многоцелевые истребители Су-35С и Су-30СМ, модернизированные истребители МиГ-29СМТ, бомбардировщики Су-34, модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, транспортные вертолеты Ми-26, Ми-8МТВ-5-1, Ми-8АМТШ-ВА и другие.

Авиационная техника будет представлять истребительную, бомбардировочную, дальнюю, военно-транспортную, армейскую и учебную авиацию.

В воздушной части программы авиасалона будут задействованы авиационные группы высшего пилотажа "Русские витязи", "Стрижи" и "Соколы России", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
11.07.2017
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Страны
Россия
Продукция
А-50 ДЛРО
Ка-52
Ми-26
Ми-28Н
Ми-35
Ми-8
Ми-8АМТ
Ми-8МТ
МиГ-29СМТ
Су-30
Су-34
Су-35С
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