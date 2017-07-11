Воздушно-космические силы представят на авиасалоне "МАКС-2017" современные образцы авиационной техники
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Фронтовой бомбардировщик Су-34 с модулями КРЭП Хибины на законцовках крыльев
Источник: РИА Новости / Александр Уткин
ЦАМТО, 11 июля. Воздушно-космические силы представят около 20 единиц новейших образцов авиационной техники в ходе проведения Международного авиационно-космического салона "МАКС-2017".
Для статического показа будут выставлены новейшие многоцелевые истребители Су-35С и Су-30СМ, модернизированные истребители МиГ-29СМТ, бомбардировщики Су-34, модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, транспортные вертолеты Ми-26, Ми-8МТВ-5-1, Ми-8АМТШ-ВА и другие.
Авиационная техника будет представлять истребительную, бомбардировочную, дальнюю, военно-транспортную, армейскую и учебную авиацию.
В воздушной части программы авиасалона будут задействованы авиационные группы высшего пилотажа "Русские витязи", "Стрижи" и "Соколы России", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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11.07.2017
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