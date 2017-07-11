Экипаж фрегата "Адмирал Эссен" возобновил выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море
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Сторожевой корабль "Адмирал Эссен"
Источник: Объединенная Судостроительная Корпорация
ЦАМТО, 11 июля. После непродолжительного захода в Севастополь фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" взял курс на черноморские проливы.
Уже с 10 июля корабль возобновил выполнение задач в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море.
В соответствии с плановой ротацией сил фрегат "Адмирал Эссен" сменил однотипный корабль "Адмирал Григорович", который выполнял задачи в составе группировки с марта 2017 года, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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11.07.2017
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