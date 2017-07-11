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Британский контракт. JLTV уводит "смертельную энергию" от кабины

12.07.2017 Военный паритет 253 0
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JLTV
Легкая тактическая бронированная машина JLTV
Источник: фото через timesnow.tv

США готовы продать Великобритании большое количество легких тактических машин стоимостью 1 млрд долл, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на timesnow.tv (11 июля).

Эта возможная сделка уже одобрена Государственным департаментом США. Лондон обратился к Вашингтону с запросом продать 2774 бронемашины Joint Light Tactical Vehicles (JLTV) на сумму 1,035 млрд долл.

"Эта предлагаемая продажа поддерживает политику внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, помогая улучшить безопасность союзника НАТО, который был и остается важным партнером по важнейшим вопросам внешней политики и обороны". Конгресс имеет 30 дней, чтобы высказать возражения, если таковые имеются. Однако с Великобританией как с ближайшим союзником США такие возражения маловероятны.

Отмечается, что JLTV имеет улучшенную защиту от "придорожных бомб" по сравнению с машинами Humvee, которые использовались в Ираке. Как отмечает источник, "пузатый корпус" "Хамви" не может эффективно рассеять энергию взрыва. Новая машина имеет специальную форму корпуса, которая уводит "смертельную энергию" от кабины.
11.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Великобритания
Ирак
США
Продукция
HMMWV
JLTV
Проекты
NATO

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