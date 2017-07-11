Британский контракт. JLTV уводит "смертельную энергию" от кабины



Легкая тактическая бронированная машина JLTV

Источник: фото через timesnow.tv Легкая тактическая бронированная машина JLTVИсточник: фото через timesnow.tv

США готовы продать Великобритании большое количество легких тактических машин стоимостью 1 млрд долл, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на timesnow.tv (11 июля).

Эта возможная сделка уже одобрена Государственным департаментом США. Лондон обратился к Вашингтону с запросом продать 2774 бронемашины Joint Light Tactical Vehicles (JLTV) на сумму 1,035 млрд долл.

"Эта предлагаемая продажа поддерживает политику внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, помогая улучшить безопасность союзника НАТО, который был и остается важным партнером по важнейшим вопросам внешней политики и обороны". Конгресс имеет 30 дней, чтобы высказать возражения, если таковые имеются. Однако с Великобританией как с ближайшим союзником США такие возражения маловероятны.

Отмечается, что JLTV имеет улучшенную защиту от "придорожных бомб" по сравнению с машинами Humvee, которые использовались в Ираке. Как отмечает источник, "пузатый корпус" "Хамви" не может эффективно рассеять энергию взрыва. Новая машина имеет специальную форму корпуса, которая уводит "смертельную энергию" от кабины.