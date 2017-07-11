Новый экипаж МКС намерен активно общаться с пользователями в социальных сетях



Астронавт ЕКА Паоло Несполи, космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский и астронавт НАСА Рэндолф Брезник

Источник: © Станислав Красильников/ТАСС Астронавт ЕКА Паоло Несполи, космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский и астронавт НАСА Рэндолф БрезникИсточник: © Станислав Красильников/ТАСС

Это делается с целью информирования общественности о работе в космосе, отметил российский космонавт Сергей Рязанский

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Очередной экипаж Международной космической станции (МКС) намерен активно пользоваться социальными сетями для информирования общественности о работе в космосе, сообщил российский космонавт Сергей Рязанский.

"Сейчас блоги становятся все более и более популярными. Когда я летал в 2013-2014 годы, мы практически не вели блогов, вплоть до того, что это официально не особо одобрялось. Сейчас это насущная необходимость, потому что часть нашей работы - это популяризация науки, космонавтики, общение с молодежью. Для меня наиболее понятная и легкая сеть - Instagram, хотя и на другие сети будем стараться выделить время", - рассказал он.

Рассказывать о работе на МКС намерен и Рэндольф Брезник. "Мы в NASA ведем блоги, делимся информацией, какие эксперименты проводим на орбите, как наблюдаем за Землей, мы рассказываем об этом всем жителям планеты. Мы показываем, как прекрасна наша планета. Я считаю, что в рамах нашей космической гонки, если мы поделимся информацией из космоса, если вложим в это частичку того, что мы чувствуем, это будет говорить, что мы должным образом занимаемся работой", - сказал он.

Паоло Несполи рассказал, что в 2010 году стал первым европейским астронавтом, который использовал социальные сети для информирования общественности.

"В то время этот метод был несколько нов для Европейского космического агентства. Но с тех пор каждый европейский астронавт делился информацией в социальных медиа, в частности в Twitter. Это выглядело следующим образом: мы размещали публикацию в Twitter, что занимало порядка двух минут, но создавалось такое впечатление, что мы не работаем, а только сидим в социальной сети. Но я бы хотел сказать, что мы на МКС не занимаемся только информированием, мы работаем, поддерживаем ее [МКС] жизнедеятельность, проводим научные эксперименты, а в свободное время используем социальные сети", - рассказал он.

Сергей Рязанский, Рэндольф Брезник и Паоло Несполи отправятся на МКС 28 июля на корабле "Союз МС-05" с Байконура. Сейчас на борту МКС находятся российский космонавт Федор Юрчихин, американские астронавты Джек Фишер и Пегги Уитсон.