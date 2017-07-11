И. о. главы комитета СФ по обороне станет Евгений Серебренников
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Евгений Серебренников
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС
Сенатор является сейчас первым зампредом комитета
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сенатор Евгений Серебренников временно возглавит комитет Совета Федерации по обороне и безопасности. Об этом во вторник ТАСС сообщил ныне действующий глава комитета Виктор Озеров.
На прошлой неделе Виктор Озеров подал заявление об уходе с поста главы комитета, который он возглавляет с 2001 года.
"Исполняющим обязанности станет первый зампред комитета Евгений Серебренников", - сказал Озеров. Он также добавил, он что не писал заявление об уходе из комитета.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что главком ВКС Виктор Бондарев может возглавить комитет СФ по обороне и безопасности. Вместе с тем в конце июня спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что пока ни один из регионов не обращался в палату с предложением делегировать Бондарева в Совет Федерации.
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11.07.2017
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