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И. о. главы комитета СФ по обороне станет Евгений Серебренников

12.07.2017 ТАСС 313 0
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Евгений Серебренников
Евгений Серебренников
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

Сенатор является сейчас первым зампредом комитета

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сенатор Евгений Серебренников временно возглавит комитет Совета Федерации по обороне и безопасности. Об этом во вторник ТАСС сообщил ныне действующий глава комитета Виктор Озеров.

На прошлой неделе Виктор Озеров подал заявление об уходе с поста главы комитета, который он возглавляет с 2001 года.

"Исполняющим обязанности станет первый зампред комитета Евгений Серебренников", - сказал Озеров. Он также добавил, он что не писал заявление об уходе из комитета.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что главком ВКС Виктор Бондарев может возглавить комитет СФ по обороне и безопасности. Вместе с тем в конце июня спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что пока ни один из регионов не обращался в палату с предложением делегировать Бондарева в Совет Федерации.
11.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Персоны
Бондарев Виктор
Озеров Виктор

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