Северный флот на учениях спас экипаж аварийной субмарины с помощью подводного аппарата



Глубоководный аппарат АС-26

Источник: Игорь Чуприн / РИА Новости Глубоководный аппарат АС-26Источник: Игорь Чуприн / РИА Новости

После успешного выполнения подводных работ аппарат АС-34 был возвращен на борт судна-носителя "Георгий Титов"

МУРМАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Экипаж автономного спасательного аппарата АС-34 Северного флота в ходе учений в Кольском заливе успешно оказал помощь аварийной подводной лодке, лежащей на грунте на глубине 50 метров. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе флота.

"Подводный обитаемый аппарат АС-34 был спущен с борта судна-носителя "Георгий Титов" в Кольском заливе и выполнил маневрирование в надводном положении. Затем его экипаж отработал погружение на глубину, допоиск лежащего на грунте объекта и посадку на комингс-площадку (через люк которой, в случае реального ЧП, должны эвакуироваться моряки - прим. ТАСС) макета подводной лодки", - сказали на флоте.

Экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-34 отработал взаимодействие с расчетом главного командного пункта спасательного судна "Георгий Титов" при проведении условной спасательной операции. Были задействованы военные и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

Учения заняли несколько часов, в течение которых аппарат АС-34 успешно выполнил работы под водой и был возвращен обратно на борт.