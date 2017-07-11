Ракетчики ТОФ электронными пусками ракет уничтожили корабли "противника"
|
|
Ракетный комплекс «Бастион»
Источник: sdelanounas.ru
К учению привлечено более 600 военнослужащих и свыше 50 единиц техники
ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Ракетчики камчатской группировки Тихоокеанского флота (ТОФ) провели электронные ракетные пуски из противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Рубеж" по десантному отряду условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.
"В рамках проведения учения в полевых условиях военнослужащие ракетного соединения камчатской группировки отработали задачи по нанесению огневого поражения отряду кораблей условного противника. Получив целеуказания, боевые расчеты произвели электронные ракетные пуски из противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Рубеж" по десантному отряду условного противника на удалении более 100 километров", - сообщил Матвеев.
После этого ракетчики с максимальной скрытностью сменили огневую позицию, чтобы "нападающие" не обнаружили ракетные установки. Также в ходе учения отрабатывались проверка работоспособности систем ракет и маршевых двигателей, заправка ракет топливом, установка на них боевых частей, погрузка и выгрузка вооружения ракетных комплексов.
К учению привлечено более 600 военнослужащих и свыше 50 единиц автомобильной и специальной техники.
|
11.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.07.2017 Более 600 ракетчиков ТОФ подняли по учебной тревоге на Камчатке
06.07.2017 Тихоокеанский флот провел пуск из ракетного комплекса "Бастион"
27.04.2017 Ракетный комплекс "Бастион" представят жителям Камчатки на параде 9 мая
25.04.2017 Россия не скупится на оборону
24.04.2017 Чем Тихоокеанский флот России может ответить ВМС США
06.04.2017 На Камчатке ракетчиков Тихоокеанского флота подняли по учебной тревоге
17.03.2017 Чем вооружился Крым после воссоединения с Россией
18.01.2017 Что прикроют северные бастионы России