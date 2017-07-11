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В Приамурье началась внезапная проверка боеготовности тылового соединения ВВО

12.07.2017 ТАСС 239 0
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Командный пункт
Командный пункт Восточного военного округа (ВВО) в полевых условиях
Источник: МО РФ

В мероприятии задействовано свыше 400 единиц техники различного предназначения

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Внезапная проверка боеготовности соединения материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа (ВВО) началась в Амурской области, подразделения подняты по учебной тревоге и отработают нападение условных диверсантов, сообщает пресс-служба ВВО.

"В мероприятии задействовано свыше 400 единиц техники различного предназначения. В рамках мероприятия подразделения соединения были подняты по учебной тревоге и выдвинулись в назначенный район. В ходе марша военнослужащие отработают отражение нападения условных диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.

Прибыв в район, военные оборудуют пункты ремонта и техобслуживания вооружения и техники, выполнят задачи по эвакуации боевых машин, подвозу горючего, боеприпасов и других элементов материально-технического обеспечения войск.

Мероприятия по проверке боевой готовности позволят опробовать новые мобильные ремонтные мастерские РЭМ-КЛ, поступившие на вооружение соединения в нынешнем году.
11.07.2017
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принадлежат ТАСС
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