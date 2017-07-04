ФРП запустил новые программы для предприятий ОПК и локализации производства комплектующих

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Источник: mpt.volganet.ru МинпромторгИсточник: mpt.volganet.ru

Фонд развития промышленности запустил новые программы – «Конверсия» и «Комплектующие изделия». Первая позволит предприятиям ОПК получать льготные займы на производство высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения, вторая направлена на развитие производства комплектующих изделий, не имеющих отечественных аналогов.

«Использование потенциала ОПК в производстве высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения – это одна из ключевых задач развития промышленности, поставленных перед нами Президентом Владимиром Путиным, поскольку к 2020 году масштабное перевооружение армии и флота завершится, а пик поставок в рамках государственной программы развития вооружений будет пройден. Для загрузки мощностей предприятий ОПК потребуется переориентация производств на передовую и конкурентоспособную гражданскую продукцию в сферах энергетики, авиастроения, станкостроения, медицины и судостроения», - отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Министр пояснил, что одна из основных проблем при переходе подобных предприятий на «гражданские рельсы» состоит в нехватке инвестиционных средств. Предприятия ОПК получают основную часть финансирования по линии гособоронзаказа, поэтому попытка перехода на производство гражданской продукции сразу ставит вопрос целевого софинансирования. Льготные займы ФРП позволят предприятиям ОПК приступить к реализации подобных проектов в максимально сжатые сроки.

Сумма займа по программе «Конверсия» составляет 200-750 млн рублей сроком до 5 лет, при этом первые три года пользования займом ставка составит всего 1%, а потом стандартные для Фонда 5%. Общий бюджет проекта начинается от 400 млн рублей, софинансирование ФРП составляет до 50% от бюджета проекта, также заемщик должен оплатить за счет собственных средств не менее 15% от суммы займа.

Вторая новая программа ФРП «Комплектующие изделия» направленна на модернизацию или организацию производства комплектующих изделий, не имеющих аналогов производства в России или производящихся в недостаточном количестве. Речь идет о производстве комплектующих, применяемых в составе промышленной продукции, перечисленной в ПП РФ №719.

«Важно выпускать конечную импортозамещающую продукцию. Но еще важнее самим производить компоненты для нее. В РФ существует проблема с производством комплектующих изделий – у предприятий отсутствуют собственные средства и возможность привлечения доступных кредитов под эти цели. Кроме того, в производстве комплектующих есть дополнительный цикл испытаний у заказчиков и интеграторов. Во время этого цикла у производителей отсутствует входящий денежный поток и, по сути, им нечем платить по кредитам, а это дополнительный барьер. Новая программа финансирования ФРП «Комплектующие изделия» призвана его преодолеть, - добавил замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.

Сумма займа по программе «Комплектующие изделия» составляет 50-500 млн рублей сроком до 5 лет, при этом первые три года пользования займом ставка составит всего 1%, а потом стандартные для Фонда 5%. Льготный период в первые три года обусловлен необходимостью проведения испытаний комплектующих изделий у заказчиков и, как следствие, отсутствием входящего денежного потока от продаж. Общий бюджет проекта начинается от 71,5 млн рублей, софинансирование ФРП составляет до 70% от бюджета проекта, также заемщик должен оплатить за счет собственных средств не менее 15% от сумма займа.

В частности, это могут быть комплектующие к станкам или электрооборудованию. Реализация этой программы позволит повысить общий уровень локализации производства конечной продукции в России.