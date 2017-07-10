Песков заявил, что членство Украины в НАТО не поспособствует безопасности в Европе
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Дмитрий Песков
Источник: jourdom.ru
Потенциальное членство Украины в НАТО не будет способствовать росту стабильности и безопасности в Европе, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Ранее в понедельник Киев договорился о начале обсуждения дорожной карты вступления Украины в военный альянс. Необходимые для присоединения к НАТО реформы будут проведены к 2020 году, сообщил украинский президент Петр Порошенко.
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10.07.2017
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