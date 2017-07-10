Песков заявил, что членство Украины в НАТО не поспособствует безопасности в Европе



Дмитрий Песков

Источник: jourdom.ru Дмитрий ПесковИсточник: jourdom.ru

Потенциальное членство Украины в НАТО не будет способствовать росту стабильности и безопасности в Европе, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее в понедельник Киев договорился о начале обсуждения дорожной карты вступления Украины в военный альянс. Необходимые для присоединения к НАТО реформы будут проведены к 2020 году, сообщил украинский президент Петр Порошенко.