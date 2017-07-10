Военная делегация Египта прибыла в Россию для подготовки совместных учений



Знакомство российских десантников с оружием, боевой техникой и историей создания парашютно-десантных войск Египта в рамках учения «Защитники дружбы-2016»

Источник: http://kanchukov-sa.livejournal.com/ Знакомство российских десантников с оружием, боевой техникой и историей создания парашютно-десантных войск Египта в рамках учения «Защитники дружбы-2016»Источник: http://kanchukov-sa.livejournal.com/

Военная делегация Египта провела на Кубани консультации по вопросам подготовки совместных учений, сообщает Минобороны РФ.

"Представители воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта проведут ряд консультаций по вопросам планируемого совместного российско-египетского тактического учения в третьем квартале 2017 года на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении, поступившем в RNS.

На переговорах планируется согласовать сроки, порядок и условия проведения совместных учений, а также провести рекогносцировку зоны планируемого учения.