Военная делегация Египта прибыла в Россию для подготовки совместных учений
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Знакомство российских десантников с оружием, боевой техникой и историей создания парашютно-десантных войск Египта в рамках учения «Защитники дружбы-2016»
Источник: http://kanchukov-sa.livejournal.com/
Военная делегация Египта провела на Кубани консультации по вопросам подготовки совместных учений, сообщает Минобороны РФ.
"Представители воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта проведут ряд консультаций по вопросам планируемого совместного российско-египетского тактического учения в третьем квартале 2017 года на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении, поступившем в RNS.
На переговорах планируется согласовать сроки, порядок и условия проведения совместных учений, а также провести рекогносцировку зоны планируемого учения.
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10.07.2017
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