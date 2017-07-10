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Переговоры с индийской компанией по продаже 5% акций "Вертолетов России" заморожены

11.07.2017 ТАСС 214 0
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Модели вертолетов
Модели вертолетов Ми-38, "Ансат" и Ка-52
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Переговоры с индийской компанией, ранее проявившей интерес к покупке 5%-ного пакета акций "Вертолетов России", перешли в неактивную фазу и в настоящее время заморожены. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

"К сожалению, пока все заморозилось, успокоилось. Видимо, эмоции у компании прошли. Сначала они очень хотели, а сейчас, видимо, успокоились. Ну а мы тем более спокойны", - сказал министр, отметив, что других интересантов пока нет.

Мантуров подчеркнул, что "индийская сторона не брала на себя обязательств по срокам, а российская сторона не брала обязательств вернуться к вопросу продажи, когда они захотят".

В феврале 2017 года госкорпорация "Ростех" подписала соглашение о продаже 12% акций "Вертолетов России" консорциуму Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и арабских инвесторов.

Всего планируется продать 25% акций "Вертолетов России" в два этапа: на первом этапе Ростех продал 12% акций компании за $300 млн, второй этап предполагает привлечение еще $300 млн. При этом 100% акций холдинга оценены в $2,35 млрд.

Предусматривается возможность и дальнейшей продажи акций, вплоть до блокирующего пакета.
10.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
Россия
Компании
Вертолеты России
Ростех
Персоны
Мантуров Денис

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