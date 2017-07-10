Сергей Чемезов: общее прошлое с президентом Путиным - не индульгенция



Стенд концерна «Калашников» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2015»

Источник: Игорь Родин / Ростех Стенд концерна «Калашников» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2015»Источник: Игорь Родин / Ростех

Генеральный директор госкорпорации "Ростех" ─ в спецпроекте ТАСС "Первые лица"

─ Вот почему так, Сергей Викторович: что бы в России ни делали, в итоге получается автомат Калашникова?

─ Ну не всегда! Мы и многое другое производить умеем. Если говорить о Ростехе, у нас большая доля гражданской продукции. В 2016-м она составляла четверть от общего объема, сегодня перед всеми холдингами поставлена задача: к 2025 году увеличить этот показатель до 50%. Иначе предприятия попросту не выживут. Ведь государственная программа перевооружения должна завершиться в 2020-м, хотя мы рассчитываем, что снижение будет происходить постепенно. А что потом? Понятно, выпуск современного оружия продолжится и в дальнейшем, но не в таком количестве. Планомерный перевод производства на мирные рельсы все равно неизбежен. Это должна быть высококачественная и высокоинтеллектуальная, конкурентоспособная продукция. Скажем, наша аппаратура для перинатальных центров и сейчас нисколько не уступает западным образцам. Кювезы для недоношенных детей с удовольствием покупают в Европе. И не только их, и не только там.

Сейчас поставлена задача: возродить то, что было, вывести на современный уровень

Но автоматы Калашникова мы по-прежнему делаем хорошо, тут вы правы. Кстати, напомню, буквально четыре года назад НПО "Ижмаш" находилось в предбанкротном состоянии, задержки зарплаты рабочим доходили до полугода, были изношены производственные фонды, а загрузка современного оборудования не превышала 20%. В 2013-м мы преобразовали НПО в концерн "Калашников", куда пришли частные инвесторы, которые приобрели 49% акций предприятия. За собой Ростех оставил контрольный пакет. В январе 2014-го новым гендиректором стал Алексей Криворучко, один из основных инвесторов. Ему нравится работа, он любит оружие, разбирается в нем. Но только производством автоматов дело не ограничивается. Сегодня это многопрофильное предприятие, которое выпускает разную продукцию, в том числе ружья для охотников, винтовки для спортсменов-стрелков и биатлонистов, разрабатывает оборудование для страйкбола и пейнтбола.

В прошлом году концерн приобрел компании Рыбинской верфи и взял в управление судостроительный завод "Вымпел" там же, в Рыбинске. Судоверфи занимаются проектированием и строительством скоростных катеров, кораблей малого и среднего водоизмещения. Суда выпускаются для нужд Минобороны и для гражданских целей.

Еще "Калашников" восстанавливает мотоциклетное производство. Наверное, помните, как в свое время был популярен "Иж-Планета". Сейчас поставлена задача: возродить то, что было, вывести на современный уровень.

─ Не на таком ли мотоцикле и вы начинали ездить когда-то?

─ Да, именно на нем. У отца был "Иж-49", по сути, копия немецкого DKW. Собственно, и оборудование вывезли в Ижевск из Германии после Великой Отечественной войны в счет репараций. Сначала выпускали пробные партии, а в 1951 году приступили к производству массового серийного мотоцикла.

Отец дорожил своим "Ижем", а я взял его без спроса. Мальчишка, не вполне отдавал отчет, что делаю. Сколько мне тогда было? Лет восемь, наверное. Во второй класс ходил. Залез на сиденье, каким-то чудом завел мотоцикл и… поехал. Правда, недалеко и недолго. Силенок на то, чтобы повернуть руль, не хватило, как катился прямо, так в ближайший забор и врезался. Вывалился из седла и быстро сбежал с места преступления.

Услышав посторонний шум, отец вышел во двор, глядь, а мотоцикла нет. Посмотрел по сторонам, ничего подозрительного не увидел и отправился на работу: на смену опаздывать было нельзя. Вечером вернулся, а соседка и говорит: "Витя, твой мотоцикл внизу улицы валяется, Серега на нем катался". Отец в первую секунду испугался, не случилось ли со мной чего-нибудь плохого, потом, узнав, что я цел, лишь слегка поцарапался и синяков набил, сильно рассердился из-за моего своеволия. Ремнем не порол, но щедрый подзатыльник отвесил, не поскупился…

─ Отец ведь у вас был мирной профессии?

─ Самой что ни на есть. Мукомол-крупчатник, иными словами, технолог, работавший на мельнице.

Я помогал отцу по мере сил. Особенно в студенческие годы. Баржи разгружал, мешки с мукой и зерном носил. Нагрузка приличная, но выдерживал. Я тогда активно занимался спортом, был крепким, выносливым.

─ Вроде бы вы и сейчас тренировки не забросили?

─ Да, время от времени посещаю с младшим сыном Сергеем спортзал. Я же президент академии бокса, базирующейся в "Лужниках". Туда и профессиональные спортсмены ходят, и любители. Даже девушки есть.

Я тренируюсь ради тонуса. Чтобы держать себя в хорошей форме.

─ Часто выходите на ринг?

─ Реже, чем хотел бы, но пару раз в месяц получается. В остальное время занимаюсь на даче на силовых тренажерах, на эллипсе, который, на мой взгляд, намного эффективнее беговой дорожки.

─ Сын составляет компанию?

─ 7 мая Сергею исполнилось 15 лет, он любит спорт, пробует себя в разных видах, у него неплохо выходит. Прекрасно катается на горных и водных лыжах, на аквабайке. Совсем недавно принял участие в первенстве России по джет-ски и занял второе место. Там была весьма сложная программа ─ различные прыжки, кульбиты, сальто…

Последнее увлечение Сергея ─ хели-ски. Это когда вертолетом забрасывают в горы на снежную целину, а потом идет свободный спуск. Я лыжи тоже люблю, но на такие подвиги не решаюсь, предпочитаю ездить по проторенным трассам.

А к боксу Сергей долго был равнодушен, хотя я и зазывал его в зал. Потом вдруг пришел и… начал регулярно тренироваться. По три-четыре раза в неделю, а на каникулах так и каждый день. Увлекся!

Станислав, старший сын, в свое время тоже боксировал, а вот Александр, средний, этого избежал. Он у нас не по спортивной линии. Саша ─ врач по профессии, защитил диссертацию по организации здравоохранения и работает в страховой компании.

─ Станислав тоже в бизнесе?

─ Достраивает сейчас кирпичный завод в Белгородской области. Про сына писали, будто он занимается фармацевтикой, что полная ерунда. Точнее, Стас пытался вместе с Сергеем Докучаевым создавать фармацевтический кластер, но потом вышел из проекта.

Еще у меня есть приемная дочь. Вот Настя, действительно, имеет отношение к фармацевтике. Но она начала работать в этой отрасли давно, еще до того, как Ростех стал развивать это направление.

─ Вокруг Анастасии Игнатовой было много шума после того, как она снялась для календаря Pirelli.

─ Все получилось случайно. В 2014-м мы гостили в Милане у Марко Тронкетти, основного собственника и председателя правления компании. Я давно знаком с Марко, у Ростеха успешно работает совместное с Pirelli предприятие в России, два завода ─ в Воронеже и в Кирове. В тот раз нас позвали на 50-летие первого календаря Pirelli, презентация каждого выпуска которого превратилась в событие мира культуры и шоу-бизнеса. На юбилейную церемонию съехались многие топ-модели, в разные годы участвовавшие в съемках для календаря. Я был с женой и дочерью, а за столом оказался рядом с Софи Лорен. Еще раз убедился: возраст, конечно, берет свое, но красота никуда не девается.

Словом, во время праздника знаменитый немецкий фешен-фотограф Питер Линдберг, гуру в своей области, снимавший в том числе и 50-й календарь Pirelli, обратил внимание на Настю. Сделал несколько кадров, взял номер ее телефона. На том и расстались. А через несколько месяцев Питер позвонил моей дочери и предложил провести полноценную фотосессию. Настя заканчивала учебу в МГИМО, готовилась к поступлению в аспирантуру и… отказала Линдбергу.

─ Вы не разрешили?

─ Нет, дочка сама так решила. Посчитала, что пока ей это не нужно, есть в жизни дела важнее позирования перед камерой.

Потом мы опять были в Милане, и Марко поинтересовался у Насти, мол, не передумала ли, а то Питер спрашивал. Дочка сказала: "Теперь можно попробовать". Обычно в календарях Pirelli девушки снимаются, мягко говоря, полуодетыми, а в 2017-м Линдберг отошел от стандарта, сделав фото в черно-белой стилистике, без грима.

─ Компания у Анастасии подобралась солидная ─ Николь Кидман, Ума Турман, Пенелопа Крус, Хелен Миррен, Кейт Уинслет, Джулианна Мур… Это и породило пересуды, дескать, дочка Чемезова попала в такое общество не случайно. Помните, у Винни Пуха? Это "ж-ж-ж" неспроста.

Я не слишком переживаю из-за санкций. Если о чем-то и сожалею, так о поездках в Европу, которую, действительно, люблю

─ Не в обиду западным звездам скажу: моя Настя там самая красивая. Мне так показалось…

У нее и в мыслях не было сниматься в рекламе или становиться моделью. Предложили ─ согласилась, да и то, повторяю, не сразу. Я к этому никакого отношения не имел.

─ Теперь вашу Настю вряд ли позовут в подобный международный проект: родственница включенного в санкционные списки, как ни крути.

─ Но это же не клеймо, правда? Я не слишком переживаю из-за санкций. Если о чем-то и сожалею, так о поездках в Европу, которую, действительно, люблю. Раньше проводил там отпуск с семьей. Лет десять подряд мы арендовали дом в Испании, даже подумывали о том, чтобы выкупить его в собственность. Получается, даже к лучшему, что не взяли. Сейчас бы пришлось продавать.

На работе санкции не особенно отразились. Маршруты поездок, правда, поменялись. Теперь чаще стал летать в азиатские, африканские, арабские страны, где, кстати, и находятся основные наши бизнес-партнеры. Туда-то мне никто не может запретить ездить.