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Корабль "Нарьян-Мар" проводит стрельбы на Белом море

11.07.2017 ТАСС 244 0
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Эмблема СФ
Эмблема Северного флота
Источник: https://ru.wikipedia.org/

Экипаж отработал организацию боевого применения оружия в условиях атаки с воды и воздуха

МУРМАНСК, 10 июля. /ТАСС/. Малый противолодочный корабль "Нарьян-Мар" Беломорской военно-морской базы Северного флота в рамках плановой боевой учебы приступил к учениям со стрельбами на Белом море. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В ходе проведения артиллерийских стрельб расчеты батарей АК-176 и АК-630 успешно отработали упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и осуществили поражение морской цели. В качестве цели использовалась буксируемая мишенная позиция", - сказали на флоте.

Экипаж также отработал организацию боевого применения оружия, использования технических средств и средств радиоэлектронной борьбы против одновременной атаки средств воздушного нападения и быстроходных катеров условного противника. В течение нескольких дней будут проведены корабельные учения по противолодочной и противовоздушной обороне, тренировки по борьбе за живучесть в море, маневрированию в условиях интенсивного судоходства и противодиверсионной защите корабля на незащищенном рейде.

Малые противолодочные корабли проекта 1124 "Альбатрос", к которому относится "Нарьян-Мар", предназначены для поиска, обнаружения, классификации и уничтожения подводных лодок. Имеют на вооружении два двухтрубных поворотных 533-мм торпедных аппарата, 12-ствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000, зенитно-ракетный комплекс "Оса-МА" и артиллерийские установки АК-176 и АК-630.
10.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Оса-АКМ
РБУ-6000
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СФ

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