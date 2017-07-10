Корабль "Нарьян-Мар" проводит стрельбы на Белом море

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Источник: https://ru.wikipedia.org/ Эмблема Северного флотаИсточник: https://ru.wikipedia.org/

Экипаж отработал организацию боевого применения оружия в условиях атаки с воды и воздуха

МУРМАНСК, 10 июля. /ТАСС/. Малый противолодочный корабль "Нарьян-Мар" Беломорской военно-морской базы Северного флота в рамках плановой боевой учебы приступил к учениям со стрельбами на Белом море. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В ходе проведения артиллерийских стрельб расчеты батарей АК-176 и АК-630 успешно отработали упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и осуществили поражение морской цели. В качестве цели использовалась буксируемая мишенная позиция", - сказали на флоте.

Экипаж также отработал организацию боевого применения оружия, использования технических средств и средств радиоэлектронной борьбы против одновременной атаки средств воздушного нападения и быстроходных катеров условного противника. В течение нескольких дней будут проведены корабельные учения по противолодочной и противовоздушной обороне, тренировки по борьбе за живучесть в море, маневрированию в условиях интенсивного судоходства и противодиверсионной защите корабля на незащищенном рейде.

Малые противолодочные корабли проекта 1124 "Альбатрос", к которому относится "Нарьян-Мар", предназначены для поиска, обнаружения, классификации и уничтожения подводных лодок. Имеют на вооружении два двухтрубных поворотных 533-мм торпедных аппарата, 12-ствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000, зенитно-ракетный комплекс "Оса-МА" и артиллерийские установки АК-176 и АК-630.