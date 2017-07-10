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Австрия планирует постепенно отказаться от истребителей EF-2000 "Тайфун"

11.07.2017 ЦАМТО 190 0
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EF-2000 Typhoon
Истребитель Eurofighter EF-2000 Typhoon ВВС Австрии
Источник: Wikimedia Commons

ЦАМТО, 10 июля. Австрия планирует с 2020 года поэтапно отказаться от эксплуатации парка из 15 истребителей EF-2000 "Тайфун" "Транш.1" на фоне углубляющихся разногласий с консорциумом из четырех стран-производителей этих самолетов по вопросам стоимости обслуживания и боевой эффективности машин.

Как сообщает издание Vienna Kurier, официальная Вена в феврале начала судебное разбирательство против Airbus Defense & Space и Eurofighter по поводу предполагаемого мошенничества и обмана, связанного с приобретением 15 истребителей на сумму около 2 млрд. евро (2,28 млрд. долл.) в 2003 году. Airbus и Eurofighter отрицают обвинения. Иски также предъявлены британской BAE Systems и итальянский Leonardo.

Скандал связан со взятками в размере около 100 млн. евро, которые, как утверждается, были выплачены за положительное решение вопроса о покупки EF-2000. Парламентская комиссия Австрии продолжает свое расследование по данному делу.

Руководство Австрии также неудовлетворенно низкими характеристиками полученных с 2005 по 2008 гг. самолетов и высокой стоимостью их технической поддержки (оценивается примерно в 80 млн. евро в год). Таким образом, самолеты EF-2000 "Тайфун" "Транш.1" планируется заменить другими истребителями.

По расчетам австрийского оборонного ведомства, парк из 15 "Тайфунов" в течение следующих 30 лет потребует затрат в размере от 4,4 до 5,1 млрд. евро (5-5,8 млрд. долл.). Согласно отчету специальной комиссии Минобороны, созданной в марте во главе с начальником ВВС Бригом Карлом Грубером, замена парка EF-2000 "Тайфун" "Транш.1" на другие истребители обеспечит потенциальную экономию в размере от 100 млн. до 2 млрд. евро в период до 2049 года.

В настоящее время Австрия проводит операции по охране воздушного пространства с использованием 15 истребителей "Тайфун", а также 17 устаревающих "Сааб-105ЕЕ", которые, как говорится в отчете, также потребуют замены с 2020 года.

Комиссия сделала вывод о том, что с 2020 года Австрия может перейти на однотипный парк из 15 одноместных и трех двухместных новых истребителей.

В докладе отмечается, что для ВВС потребуется приобрести новые сверхзвуковые истребители, способные работать круглосуточно, оснащенные управляемыми ракетами и усовершенствованной системой самообороны. Новые самолеты должны быть приобретены путем заключения межправительственного соглашения. Не исключается также и аренда машин. В настоящее время создана специальная рабочая группа, которая изучает варианты закупки новых самолетов.

Некоторые аналитики тут же заявили, что основным возможным претендентом по данному проекту является шведский JAS-39 "Грипен", который имеет низкие эксплуатационные расходы, а компания Saab имеет опыт передачи их в аренду нескольким странам.
10.07.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Великобритания
Италия
Швеция
Продукция
EF-2000
Gripen NG
Компании
Airbus
BAE Systems
Leonardo
SAAB
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год

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