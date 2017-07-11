Организаторы МАКСа назвали нелогичной идею переноса авиасалона в парк "Патриот"



Истребитель Су-35С во время генеральной репетиции МАКС-2013 26 августа 2013г.

Источник: Марина Лысцева/fotografersha.livejournal.com Истребитель Су-35С во время генеральной репетиции МАКС-2013 26 августа 2013г.Источник: Марина Лысцева/fotografersha.livejournal.com

Идея переноса московского Международного авиакосмического салона (МАКС) из Жуковского в Кубинку на базу парка Минобороны "Патриот" "как минимум нелогична". Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил Николай Занегин, замглавы компании "Авиасалон", организующей МАКС.

"Для того чтобы переехать и создать необходимую аэродромно-выставочную инфраструктуру в Кубинке вместо имеющейся на территории ТВК "Россия" в Жуковском, нужно вложить громадные средства. Следует также помнить, что за прошедшие годы было вложено более 10 миллиардов рублей, чтобы создать инфраструктуру доставки посетителей в Жуковский, а в Кубинке эту непростую проблему еще предстоит решить", — указал Занегин.

Он отметил, что правильнее всего будет проводить тематические выставки самостоятельно, внутри соответствующих отраслевых кластеров промышленности, а не на единых площадках.

Занегин напомнил, что ранее устроители салона уже пошли навстречу требованиям военного ведомства и перенесли МАКС-2017 с конца августа на середину июля. Это было связано с тем, что ранее, в 2016 году, по словам Занегина, была достигнута предварительная договоренность о том, что МАКС проводится по нечетным годам, а выставка "Армия" — по четным. Однако руководство Минобороны на волне успеха выставки "Армия-2016" настояло на ежегодном проведении этого форума, что потребовало срочно корректировать график проведения авиасалона в 2017-м.

Идея о переносе МАКСа в Кубинку на площадку строящегося там парка "Патриот" была впервые высказана от имени отраслевых источников в феврале 2016 года. Официальное заявление Минобороны с этим предложением вышло в сентябре 2016-го.

Параллельно военное ведомство добилось принятия решений о грядущем переносе в Кубинку выставки вооружений сухопутных войск Russia Arms Expo из Нижнего Тагила. Военно-морской салон МВМС переедет с Васильевского острова Санкт-Петербурга в Кронштадт, где создается региональная площадка парка "Патриот".