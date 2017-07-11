Организаторы МАКСа назвали нелогичной идею переноса авиасалона в парк "Патриот"
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Истребитель Су-35С во время генеральной репетиции МАКС-2013 26 августа 2013г.
Источник: Марина Лысцева/fotografersha.livejournal.com
Идея переноса московского Международного авиакосмического салона (МАКС) из Жуковского в Кубинку на базу парка Минобороны "Патриот" "как минимум нелогична". Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил Николай Занегин, замглавы компании "Авиасалон", организующей МАКС.
"Для того чтобы переехать и создать необходимую аэродромно-выставочную инфраструктуру в Кубинке вместо имеющейся на территории ТВК "Россия" в Жуковском, нужно вложить громадные средства. Следует также помнить, что за прошедшие годы было вложено более 10 миллиардов рублей, чтобы создать инфраструктуру доставки посетителей в Жуковский, а в Кубинке эту непростую проблему еще предстоит решить", — указал Занегин.
Он отметил, что правильнее всего будет проводить тематические выставки самостоятельно, внутри соответствующих отраслевых кластеров промышленности, а не на единых площадках.
Занегин напомнил, что ранее устроители салона уже пошли навстречу требованиям военного ведомства и перенесли МАКС-2017 с конца августа на середину июля. Это было связано с тем, что ранее, в 2016 году, по словам Занегина, была достигнута предварительная договоренность о том, что МАКС проводится по нечетным годам, а выставка "Армия" — по четным. Однако руководство Минобороны на волне успеха выставки "Армия-2016" настояло на ежегодном проведении этого форума, что потребовало срочно корректировать график проведения авиасалона в 2017-м.
Идея о переносе МАКСа в Кубинку на площадку строящегося там парка "Патриот" была впервые высказана от имени отраслевых источников в феврале 2016 года. Официальное заявление Минобороны с этим предложением вышло в сентябре 2016-го.
Параллельно военное ведомство добилось принятия решений о грядущем переносе в Кубинку выставки вооружений сухопутных войск Russia Arms Expo из Нижнего Тагила. Военно-морской салон МВМС переедет с Васильевского острова Санкт-Петербурга в Кронштадт, где создается региональная площадка парка "Патриот".
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10.07.2017
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ID: 1701
2702
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№1
11.07.2017 15:57
Цитата, q
Официальное заявление Минобороны с этим предложением вышло в сентябре 2016-го.
мало того, что закопали многие миллиарды в этот парк патриот, так начинают дербанить всё вокруг.
разорили танковый музей в Кубинке, спёрли множество немецких танков трофейных и поставили их в павильон ВКС(!).
Но этого им показалось мало и они решили разорить музей в Монино. Хотят тащить из Монино экспонаты, а экспонаты этого не выдержат.
Теперь вандалы решили заняться МАКСом.
А между тем, этот парк Патриот в настоящем его виде недостроенное бессодержательное нагромождение, за исключением партизанской деревни.
Вы сначала реализуйте свою идею до конца, если она у вас была, а то что уже есть и сложилось оставьте, хватить вандализмом заниматься!
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ID: 1701
2702
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№2
11.07.2017 16:02
Фамилию хорошо-бы узнать этого мыслителя, который додумался танк Тигр в павильон ВКС затащить, и того, который тащит МАКС в Кубинку.
Слава богу танк Маус весит 188 тонн, поэтому он остался в танковом музее, хрен они его с места сдвинут :), как и самоходную мортиру Адам.
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BorSch
3833
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№3
11.07.2017 17:29
Цитата, ID: 1701 сообщ. №1
А между тем, этот парк Патриот в настоящем его виде недостроенное бессодержательное нагромождениеВы бы там побывали, прежде чем писать такую фигню.
А заодно и в танковом музее в Кубинке - два старых сарая, к которым ни пройти ни проехать.
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