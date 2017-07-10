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ВМС Франции объявили о полной готовности к боевому применению третьего фрегата класса FREMM

11.07.2017 ЦАМТО 191 0
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FREMM Languedoc
FREMM Languedoc во время плавания в Арктике
Источник: navyrecognition.com

ЦАМТО, 10 июля. Начальник штаба ВМС Франции адмирал Кристоф Празюк (Christophe Prazuck) 4 июля подписал предписание о полной готовности к боевому применению третьего фрегата класса FREMM, (D653) "Лангедок", и третьего многоцелевого корабля класса B2M (Batiments Multimission), "Шамплейн".

Таким образом, фрегат "Лангедок" присоединился к ранее вошедшим в боевой состав ВМС Франции кораблям серии (D650) "Акитэн" и (D652) "Прованс".

Как сообщал ЦАМТО, компания DCNS передала ВМС Франции головной фрегат класса FREMM 23 ноября 2012 года. 12 июня 2015 года французскому флоту был передан второй фрегат серии – (D652) "Прованс" (формально третий с учетом "Норманди"), 16 марта 2016 года – третий, (D653) "Лангедок", 11 апреля 2017 года – четвертый, (D654) "Овернь" (Auvergne).

Фрегаты FREMM предназначены для патрулирования территориальных вод, обеспечения ПВО и ПЛО корабельного соединения, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным целям в глубине территории противника крылатыми ракетами MdCN.

Что касается кораблей проекта B2M, то они будут выполнять задачи в акваториях островных заморских территорий Франции. Эти корабли предназначены для контроля ситуации и защиты французских интересов в исключительной экономической зоне, ведения разведки, проецирования силы, материального обеспечения, контроля рыболовства, борьбы с незаконной миграцией, оборотом наркотиков и пиратством, поддержки развертывания сил, тушения пожаров, а также оказания помощи и эвакуации населения в ходе гуманитарных операций.

Головной многоцелевой корабль класса B2M, "Д’Антркасто", был передан Министерству обороны Франции 25 марта 2016 года и официально вошел в боевой состав 31 августа 2016 года. Корабль размещен в Нумеа – столице острова Новая Каледония (заморская территория Франции). Второй корабль серии, "Бугенвиль", ВМС Франции получили 16 сентября 2016 года. Он будет выполнять задачи во Французской Полинезии, куда прибыл 16 декабря 2016 года. Место дислокации третьего корабля, "Шамплейн", станет о.Ла-Реюньон. Четвертое корабль B2M будет размещен в Фор-де-Франс на Мартинике.
10.07.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Франция
Компании
DCNS
Проекты
DCNS FREMM

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