Росэлектроника разработает космическую СВЧ-электронику для Индии



Холдинг «Росэлектроника»

Источник: Ростех Холдинг «Росэлектроника»Источник: Ростех

ЦАМТО, 10 июля. Холдинг "Росэлектроника" начинает разработки СВЧ-приборов космического назначения для экспорта в Индию.

В рамках проекта предполагается изготовить и поставить индийскому разработчику радиолокационных систем импульсные электровакуумные усилители мощности в составе лампы бегущей волны (ЛБВ) с источником электропитания.

Разработчиком изделий выступает саратовское предприятие Росэлектроники – АО "НПП "Алмаз".

"Индия – не только наш партнер по БРИКС, но и мощная держава с большим потенциалом развития в высокотехнологичных отраслях. Мы не можем позволить себе оставаться в стороне, когда ее экономика набирает космические обороты", – заявил заместитель генерального директора – статс-секретарь АО "Росэлектроника" Арсений Брыкин.

Он напомнил, что НПП "Алмаз", являясь крупнейшим в России разработчиком ЛБВ для радиоэлектронной аппаратуры наземного, морского, авиационного и космического базирования, уже более 20 лет сотрудничает также с Китаем. В частности, предприятие регулярно выполняет заказы Института электроники Академии наук КНР, НИИ "Фотоника" и Института вакуумной электроники КНР.

В последние годы НПП "Алмаз" разработало четыре перспективных типа ЛБВ для российских космических программ. В частности, изготовлены и прошли испытания два типа приборов в традиционных частотных С- и Х-диапазонах, но с повышенными выходной мощностью – до 130 Вт, КПД – до 60%, и сроком службы – более 20 лет. Прежде соответствующие показатели ЛБВ составляли – 50-80 Вт, 45-50%, 10-15 лет. Кроме того, разработаны 2 типа усилителей с диапазоном частот до 22,5 ГГц, выходной мощностью 75 Вт и 200 Вт, КПД 55 и 60% и сроком службы 20-25 лет.

Как сообщалось ранее, НПП "Алмаз" в настоящее время разрабатывает также усилитель мощности для перспективной космической обсерватории "Миллиметрон".

Новейшие изделия НПП "Алмаз" будут представлены на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017, который состоится 18-23 июля в подмосковном Жуковском. Холдинг "Росэлектроника" будет представлен на объединенном стенде радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех – павильон F2, стенд 3а.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".