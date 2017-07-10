В.Путин: увеличение выпуска продукции гражданского назначения является ключевой задачей для предприятий ОПК



Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Июнь 2016г.

Источник: Ростех Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Июнь 2016г.Источник: Ростех

ЦАМТО, 10 июля. Увеличение выпуска продукции гражданского назначения является ключевой задачей для предприятий ОПК. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Еще одна ключевая задача – наращивание объемов высокотехнологичной продукции гражданского назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Министерство промышленности и торговли сейчас активно занимается этим вопросом", – заявил В.Путин на церемонии открытия международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

Глава государства отметил, что сейчас, в частности, госкорпорация "Ростех" ведет большую работу по диверсификации своих производств.

Выставка "Иннопром" пройдет уже в восьмой раз с 10 по 13 июля 2017 года в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо". Страной-партнером в этом году выступает Япония, компании которой широко представлены в экспозиции. Выставку посетит министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который также является министром по вопросам экономического сотрудничества с РФ. Ожидается, что он выступит на главной стратегической сессии деловой программы "Иннопрома", а также в ряде других бизнес-сессий.

По итогам прошедшей в 2016 году выставки были подписаны 76 соглашений на 4,5 млрд. руб. Договоры и меморандумы были заключены с представителями Чехии, Италии, Кореи, Индии, Китая и стран Африки, передает "РИА Новости".