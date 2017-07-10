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Водолазы Черноморского флота впервые опробовали новое вентилируемое снаряжение для погружений

11.07.2017 ЦАМТО 223 0
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катер проекта 23370
Многофункциональный модульный катер проекта 23370 ОАО КАМПО
Источник: http://www.tetis-pro.ru/

ЦАМТО, 10 июля. Водолазные специалисты спасательного судна "Эпрон" Черноморского флота (ЧФ) впервые при выполнении учебной задачи по оказанию помощи аварийным подводным лодкам провели апробацию нового водолазного вентилируемого снаряжения (СВВ).

Снаряжение было представлено разработчиками из АО "Кампо" в мае этого года в Севастополе, где в это время проходил сбор специалистов поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ. Практически сразу после этого в соединении началась подготовка к апробации снаряжения в реальных условиях эксплуатации.

Используя новые комплекты, водолазы вместе с представителями АО "Кампо" совершили несколько десятков пробных погружений, в том числе на глубину 60 м. Итоги испытаний обобщат и обсудят с конструкторами и изготовителями.

Справочно:

Снаряжение водолазное вентилируемое (СВВ), предназначено для выполнения подводно-технических, аварийно-спасательных и других видов водолазных работ в условиях низких температур воды и воздуха. Оно приспособлено к использованию в средах с повышенной плотностью и наличием различных загрязнений, в том числе с повышенным содержанием нефтепродуктов, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
10.07.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Компании
КАМПО АО
Минoбороны РФ
Проекты
ЧФ

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