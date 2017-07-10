В ЮВО состоялась церемония присвоения вертолету Ми-8АМТШ имени Героя России Р.Хабибуллина



Десантно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/ Десантно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/

ЦАМТО, 10 июля. В Кореновске (Краснодарский край) 8 июля состоялась торжественная церемония присвоения имени Героя Российской Федерации полковника Ряфагатя Хабибуллина вертолету армейской авиации Ми-8АМТШ Южного военного округа.

"Огромное спасибо всем, кто нас поддержал в эту минуту. Уже год прошел, но я чувствую поддержку, огромную помощь со стороны Министерства обороны. Очень помогает поддержка друзей и Министерства обороны, государства. Мы получили все выплаты, что полагаются семье погибшего. Дети горды и я очень горжусь, что я прожила такую счастливую жизнь с таким хорошим человеком", – сказала вдова погибшего летчика Рамиля Хабибуллина.

Это первый именной вертолет в Воздушно-космических силах, который поступил на вооружение полка армейской авиации Южного военного округа, которым командовал полковник Р.Хабибуллин.

В мероприятии приняли участие командующий Военно-воздушными силами – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин, командующий армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, представители предприятий военно-промышленного комплекса, органов местного самоуправления, сослуживцы полковника Р.Хабибуллина, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Справочно:

8 июля 2016 года российские военные летчики-инструкторы Ряфагать Хабибулин и Евгений Долгин совершали облет сирийского вертолета (одной из модификаций вертолета Ми-24) в провинции Хомс (Сирия). В этот период времени восточнее Пальмиры крупный отряд боевиков ИГИЛ атаковал позиции сирийских войск и, прорвав оборону, стремительно продвигался вглубь района, создав угрозу захвата господствующих высот. Экипаж получил запрос от сирийского командования группировки на огневое поражение наступающих боевиков. Командир экипажа Р.Хабибулин принял решение атаковать террористов. Грамотными действиями российского экипажа наступление террористов было сорвано.

Указом президента Российской Федерации от 28 июля 2016 г. №382 за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, полковнику Ряфагату Махмутовичу Хабибуллину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).