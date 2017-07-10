Российские инспекторы осмотрят военные объекты в Болгарии
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Вид на город София, Болгария. Архивное фото
Источник: © Fotolia / Astrug
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские инспекторы с 10 по 13 июля проинспектируют территорию Болгарии в рамках Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, сообщил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"С 10 по 13 июля российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Болгарии в рамках реализации Венского документа 2011 года", - сказал Рыжков, чьи слова приводятся на сайте Минобороны РФ.
Он отметил, что мероприятие проводится "для определения масштабов военной деятельности, осуществляемой в пределах указанного района, или отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению". Площадь района будет охватывать около 18 тысяч квадратных километров.
Программа визита предусматривает посещение полигонов и проведение брифинга, где российским инспекторам представят информацию о военной деятельности, а также о запланированных Болгарией с 10 по 20 июля совместных с США и Сербией учениях "Мирный страж-17".
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10.07.2017
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