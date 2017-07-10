Источник: второй выход российских космонавтов в открытый космос перенесен на 2018 год
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Олег Кононенко (слева) и Антон Шкаплеров (справа) работают на МКС, 16 февраля 2013г. Источник: Re-actor.ne
Источник: Re-actor.ne
Ранее выход был запланирован на ноябрь-декабрь текущего года
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Выход российских космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), планировавшийся на ноябрь-декабрь, перенесен на начало 2018 года. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"Теперь этот выход планируется на январь 2018 года", - сказал собеседник агентства.
Ранее в РКК "Энергия" заявляли, что второй в этом году выход в открытый космос по российской программе планируется на ноябрь-декабрь. Первый - на август. Но на прошлой неделе космонавт Сергей Рязанский, который отправится на МКС 28 июля, сообщил, что второй выход отменен. Россиянин должен был участвовать в обоих выходах.
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10.07.2017
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