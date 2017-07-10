Студенты из Китая начали 200-дневный эксперимент по проживанию в копии лунного модуля



Студенты из Китая в копии лунного модуля, Пекин, 9 июля

Источник: © REUTERS/Damir Sagolj Студенты из Китая в копии лунного модуля, Пекин, 9 июляИсточник: © REUTERS/Damir Sagolj

Главной задачей студентов станет поддержание работы внутри модуля автономной системы жизнеобеспечения, позволяющей космонавтам получить все, что нужно для выживания, без связи с внешним миром

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Четыре студента Пекинского университета авиации и космонавтики начали эксперимент по симуляции жизни на Луне. Как сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая, добровольцы проведут в копии лунного модуля "Юэгун-1" ("Лунный дворец-1") 200 дней.

Ключевой задачей для студентов станет поддержание работы внутри модуля биорегенеративной системы жизнеобеспечения человека - закрытой и независимой экосистемы, позволяющей космонавтам получить все, что им необходимо для выживания, без связи с внешним миром. Кроме того, ученые намерены наблюдать, какое влияние оказывает долговременное нахождение в замкнутом пространстве на морально-психологическое состояние людей. Результаты таких экспериментов позволят лучше подготовиться к организации долгосрочных космических миссий, например, полета на Марс. Как утверждают организаторы эксперимента, экосистема рассчитана так, что все потребности "космонавтов" в воде, пище и кислороде обеспечиваются без связи с внешним миром.

"Юэгун-1" разделен на жилую зону, а также две "теплицы" - модули для выращивания растений. Каждая из них представляет собой специально оборудованное помещение площадью 50 и 60 кв. м с высотой потолка 3,5 м. Площадь жилого модуля составляет 42 кв. м. В этом пространстве размещены четыре одиночные спальни для добровольцев, общая комната, ванная, а также помещение для переработки отходов и отсек для выращивания животных.

Нынешняя "миссия" является частью эксперимента "Юэгун-365". На первой его стадии команда из четырех человек - двух юношей и двух девушек - прожила в модуле в течение 60 дней. Теперь на новом этапе их сменил аналогичный экипаж, которому предстоит прожить внутри 200 дней. Если все пройдет успешно, то после этого их сменит первая группа, которая пробудет в модуле еще 105 дней.

Как утверждают специалисты, смена добровольцев позволит проверить устойчивость системы жизнеобеспечения к работе с людьми с разными метаболическими циклами. Кроме того, участникам опытов также предстоит отработать различные планы действий при возникновении нештатных ситуаций, в частности, в случае отключения электричества.