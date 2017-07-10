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Порядка 75 тыс. зрителей "Нашествия" посетили выставку техники Минобороны РФ

11.07.2017 ТАСС 293 0
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Комплекс Уран-14 на салоне Комплексная безопасность - 2017
Комплекс Уран-14 на салоне Комплексная безопасность - 2017
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

На выставке было представлено более 20 образцов техники, среди которых роботизированный комплекс пожаротушения "Уран-14", установка разминирования УР-77, антенный модуль Р-431АМ

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 9 июля. /ТАСС/. Порядка 75 тыс. зрителей рок-фестиваля "Нашествие", проходящего в поселке Завидово Конаковского района Тверской области, посетили за три дня выставку военной техники Министерства обороны РФ, которая работала на площадке фестиваля. Об этом сообщил журналистам в воскресенье заместитель руководителя департамента информации и массовых коммуникаций ведомства Дмитрий Журавлев, отвечая на вопрос ТАСС.

"Если говорить по цифрам, то порядка 75 тыс. человек (посетили выставку - прим. ТАСС)", - сказал Журавлев на пресс-конференции.

Он добавил, что решение по выставке Министерства обороны РФ на "Нашествии" в следующем году пока не принято. "Я не могу сейчас говорить за следующий года, но мы понимаем, что людей нужно удивлять и чем-то привлекать, потому что они приезжают сюда отдыхать. Возможно мы поменяем формат нашего участия", - не исключил представитель оборонного ведомства.

Журавлев также отметил, что в этом году публика тепло приняла детский хор Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, выступлением которого был открыт фестиваль. "Мне бы хотелось, чтобы и в следующем году на "Нашествии" выступил военный музыкальный коллектив", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в Тверской области проходит рок-фестиваль "Нашествие". По словам организаторов мероприятия, фестиваль за три дня посетили 200 тыс. человек, однако в воскресенье вечером еще будет выступать группа ДДТ и ожидается, что зрители продолжат прибывать на площадку.

На рок-фестивале работала выставка Миноброны РФ, на которой было представлено более 20 образцов, как современной, так и исторической военной техники, среди которых были впервые привезенный сюда роботизированный комплекс пожаротушения "Уран-14", вызвавший наибольший интерес у зрителей, а также установка разминирования УР-77, антенный модуль Р-431АМ, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 и другие экспонаты.
10.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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