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Путин назвал одной из ключевых задач наращивание выпуска гражданской продукции в ОПК

11.07.2017 ТАСС 289 0
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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Источник: © Михаил Климентьев/ТАСС

При этом президент отметил, что широкое внедрение в стране передовых технологий - это мощный ресурс для развития России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ должны наращивать выпуск высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия выставки "Иннопром-2017", говоря о целях развития отечественной промышленности.

По его словам, одна из ключевых задач - "наращивание объемов высокотехнологичной продукции гражданского назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса". "Министерство промышленности и торговли сейчас активно занимается этими вопросами", - сказал глава государства. Он также отметил, что большую работу по диверсификации своей продукции ведет госкорпорация "Ростех".

При этом президент назвал широкое внедрение в стране передовых технологий мощным ресурсом для развития России. "В широком внедрении передовых, в том числе цифровых, технологий мы видим мощный ресурс для развития России", - сказал Путин. По его словам, это важно и для успешного сотрудничества РФ с другими странами.

Он отметил, что на "Иннопроме" представлены российские компании, активно внедряющие передовые технологии. "Это очень важно - увидеть их реальную эффективность и практический результаты, такие как улучшение условий труда, рост его производительности, снижение издержек, современный уровень управления и, в конечном счете, повышение конкурентоспособности отечественной продукции, товаров и услуг", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что будущее - за теми, кто стремится быть современными в знаниях, в профессии, в компетенциях, и "кто чувствует вызовы и требования времени, умеет воспринимать и внедрять новое, кто ставит перед собой задачу быть лидером в этой отрасли".

Президент заметил, что в рамках Национальной технологической инициативы в России уже реализуются цифровые проекты. "Теперь важно их максимально быстро развивать, масштабировать, сформировать новые рынки, предложить дополнительные стимулы для инвестиций в высокотехнологичные отрасли и, конечно же, продолжать создавать комфортную среду для инноваций, причем на всех уровнях - от федерального до муниципального", - сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что опыт проведения выставки "Иннопром2017" поможет Екатеринбургу в проведении выставки "Экспо-2025", в случае, если кандидатура города будет выбрана организаторами.

"Инициатива Екатеринбурга была поддержана правительством России, и в мае город был включен в число претендентов на проведение выставки. Теперь надо также успешно пройти следующий отборочный этап. Опыт "Иннопрома", безусловно, поможет провести "Экспо-2025" на самом высоком уровне, если это будет доверено нашей стране", - заявил Путин.

Президент сообщил, что обсудил с врио губернатора Свердловской области вопросы, связанные с выдвижением кандидатуры Екатеринбурга на проведение "Экспо-2025". "Евгений Владимирович (Куйвашев) настойчиво, убежденно и планомерно отстаивает участие в этом проекте", - сказал Путин.

По словам Путина, "Иннопром" уже заслужил репутацию авторитетной, результативной и влиятельной международной площадки. По его словам, в этом году на "Иннопроме" представлено 20 государств и более 600 крупнейших международных компаний.

14 июня в Париже состоялась 161-я Генеральная ассамблея Международного бюро выставок, на которой были представлены заявки стран, претендующих на проведение Всемирной универсальной выставки "Экспо-2025", в том числе заявка Екатеринбурга по теме "Изменяя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений". Кроме России, на "Экспо-2025" также претендуют Франция (Париж), Япония (Осака) и Азербайджан (Баку).

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка пройдет с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, ее тема - "Умное производство", партнером "Иннопром-2017" станет Япония. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.
10.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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