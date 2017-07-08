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Lockheed Martin получила $5,6 млрд для продолжения сборки F-35

10.07.2017 RNS 173 0
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Истребитель F-35A Lightning II под навесом на базе Хилл, 30 июня 2017
Истребитель F-35A Lightning II под навесом на базе Хилл, 30 июня 2017
Источник: фото deseretnews.com

Компания Lockheed Martin получила промежуточный платеж в размере $5,58 млрд для финансирования сборки 11-й партии F-35 для американских военных и союзников США, сообщает Пентагон.

В том числе в 2017 финансовом году эти средства должны обеспечить поставку 74 самолетов - 48 А-35А для ВВС, 18 F-35B для морской пехоты, 8 F-35C для флота и морской пехоты.

Программа F-35 предполагает закупку вооруженными силами США в общей сложности 2457 таких самолетов. Стоимость этой программы оценивается в $379 млрд.
08.07.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
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Страны
США
Продукция
F-35
F-35B
F-35C
Компании
Lockheed-Martin

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