Армия начнет получать системы ПВО С-500 в 2019г - разработчик
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Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
Екатеринбург. 9 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Серийные поставки новейшей системы ПВО С-500 "Прометей" в Вооруженные силы РФ начнутся с 2019 года, сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора по производственно-технологической политике АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Александр Ведров.
"Могу только повторить, что говорилось, - в 2019 году будут уже серийные поставки", - отметил он.
С-500 - новое поколение систем ПВО "земля-воздух" - универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.
С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), которую создают в России, сказал командир соединения противоракетной обороны Первой армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Чебурин в январе в интервью газете "Красная звезда".
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09.07.2017
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