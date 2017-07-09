Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Армия начнет получать системы ПВО С-500 в 2019г - разработчик

10.07.2017 Интерфакс-АВН 413 0
0
Понравилась новость?
 +2
Сервис-центр Концерна ВКО "Алмаз-Антей"
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Екатеринбург. 9 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Серийные поставки новейшей системы ПВО С-500 "Прометей" в Вооруженные силы РФ начнутся с 2019 года, сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора по производственно-технологической политике АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Александр Ведров.

"Могу только повторить, что говорилось, - в 2019 году будут уже серийные поставки", - отметил он.

С-500 - новое поколение систем ПВО "земля-воздух" - универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.

С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), которую создают в России, сказал командир соединения противоракетной обороны Первой армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Чебурин в январе в интервью газете "Красная звезда".
09.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 13:23
  • 51
22350. Переход из одной весовой категории в другую?
  • 10.07 13:22
  • 5
Серия "Адмирал Горшков" приостанавливается
  • 10.07 13:13
  • 15
Неуязвимая "Армата". Защиту новейшего танка не пробьет даже "Джавелин"
  • 10.07 12:54
  • 5
Зарубежный взгляд на российский военно-транспортный потенциал
  • 10.07 12:16
  • 4
Первый предсерийный образец радара с активной фазированной решеткой для МиГ-35 планируется создать до конца года
  • 10.07 11:35
  • 3
В России разрабатываются торпедные аппараты нового типа
  • 10.07 11:31
  • 13
Белорусский парад в советском стиле. Броня крепка, и ванны наши быстры
  • 10.07 11:21
  • 46
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 10.07 10:54
  • 2
Совершенство приводит к деградации
  • 10.07 09:23
  • 3
Украинский летчик Владислав Волошин уволился из вооруженных сил Украины
  • 10.07 09:21
  • 57
Проблемы создания новых научно-инженерных школ и развитие конструкторско- технологической базы России
  • 10.07 09:17
  • 5176
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.07 08:13
  • 1
"Сирийский экспресс" России
  • 10.07 07:40
  • 1
Китай прекратил контакты с КНДР по военной линии
  • 10.07 07:09
  • 21
Несбывшиеся надежды белорусского ВПК
другие обсуждаемые темы