Военно-космическая академия им.Можайского в этом году наберет 1 тыс. абитуриентов и восстановит свою стандартную численность в 6 тыс. курсантов



Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского. Источник: function.mil.ru Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского. Источник: function.mil.ru

Санкт-Петербург. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Более 4 тысяч абитуриентов подали заявления для поступления в 2017 году в Военно-космическую академию имени А.Ф. Можайского, которая готовит кадры для российских Воздушно-космических сил (ВКС), сообщил начальник академии, генерал-майор Михаил Пеньков.

"Всего у нас в этом году более 3 тыс. абитуриентов мальчиков и более тысячи - девушек на одну тысячу мест в академии. В академию мы набираем тысячу человек и восстанавливаем стандартную численность около 6 тыс. курсантов", - сказал М.Пеньков журналистам в Петербурге.

По его словам, в этом году конкурс среди юношей достиг более трех человек на место, среди девушек он традиционно высок и достигает до 15 человек на место.

"Особенность нашей академии - многопрофильность, политехничность, у нас более 40 военных специальностей, на некоторых конкурс достигает 10 человек на место, в частности связанные с защитой информации, очень популярны специальности, связанные с информационно-коммуникационными технологиями", - сказал начальник академии.