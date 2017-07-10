Первый предсерийный образец радара с активной фазированной решеткой для МиГ-35 планируется создать до конца года



МиГ-35 на авиасалоне в Бангалоре в 2007г.

Источник: Александр Рыбаков МиГ-35 на авиасалоне в Бангалоре в 2007г.Источник: Александр Рыбаков

Корпорация "Фазотрон-НИИР" ведет разработку бортовой радиолокационной станции с активной фазированной антенной решеткой (БРЛС с АФАР) для перспективного легкого истребителя МиГ-35, сообщили "Интерфаксу-АВН" в корпорации.

"Первый предсерийный образец БРЛС с АФАР для МиГ-35 может быть создан до конца текущего года", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что при создании радара с АФАР используется весь опыт и все наработки по этой тематике, полученные за предыдущие годы.

"Мы ожидаем, что на создание предсерийного образца БРЛС с АФАР для МиГ-35 нашим основным заказчиком Минобороны РФ будет открыта НИОКР (научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа) с относительно небольшим объемом финансирования, так как работы по этой тематике ведутся не с нуля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, только после создания опытной партии радара и проведения летных испытаний заказчиком будет принято решение о закупке для российских Воздушно-космических сил истребителей МиГ-35, оснащенного БРЛС с АФАР.

Собеседник агентства отметил, что на первом этапе серийные МиГ-35 будут оснащаться радарами типа "Жук-М", которые сейчас устанавливаются на истребители МиГ-29СМТ.

"Фазотрон" имеет определенный опыт создания БРЛС с АФАР - один экземпляр такой станции под обозначением "Жук-А" устанавливался на истребителе МиГ-35, который принимал участие в индийском тендере на закупку партии легких многофункциональных боевых самолетов", - напомнил собеседник агентства.

Он отметил, что бортовое радиоэлектронное оборудование МиГ-35 разработано на основе технологий нового поколения. Оптико-локационная станция с инфракрасной, телевизионной и лазерной прицельной аппаратурой создана с использованием космических технологий, ранее не применявшихся в авиации.

Станция отличается увеличенной дальностью действия и обеспечивает обнаружение, сопровождение, распознавание и захват воздушных и наземных/надводных целей в передней и задней полусферах днем и ночью. Оптико-локационная станция и новая нашлемная система целеуказания и прицеливания интегрированы в систему управления вооружением. Помимо встроенной, МиГ-35 может оснащаться контейнерной оптико-локационной станцией.

В состав вооружения МиГ-35 вводятся перспективные авиационные средства поражения. В их числе - средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зону ПВО. МиГ-35 оснащен современным комплексом обороны, который сводит до минимума внезапную атаку со стороны противника.