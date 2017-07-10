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Первый предсерийный образец радара с активной фазированной решеткой для МиГ-35 планируется создать до конца года

10.07.2017 Интерфакс-АВН 714 4
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MiG-35_001
МиГ-35 на авиасалоне в Бангалоре в 2007г.
Источник: Александр Рыбаков

Корпорация "Фазотрон-НИИР" ведет разработку бортовой радиолокационной станции с активной фазированной антенной решеткой (БРЛС с АФАР) для перспективного легкого истребителя МиГ-35, сообщили "Интерфаксу-АВН" в корпорации.

"Первый предсерийный образец БРЛС с АФАР для МиГ-35 может быть создан до конца текущего года", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что при создании радара с АФАР используется весь опыт и все наработки по этой тематике, полученные за предыдущие годы.

"Мы ожидаем, что на создание предсерийного образца БРЛС с АФАР для МиГ-35 нашим основным заказчиком Минобороны РФ будет открыта НИОКР (научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа) с относительно небольшим объемом финансирования, так как работы по этой тематике ведутся не с нуля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, только после создания опытной партии радара и проведения летных испытаний заказчиком будет принято решение о закупке для российских Воздушно-космических сил истребителей МиГ-35, оснащенного БРЛС с АФАР.

Собеседник агентства отметил, что на первом этапе серийные МиГ-35 будут оснащаться радарами типа "Жук-М", которые сейчас устанавливаются на истребители МиГ-29СМТ.

"Фазотрон" имеет определенный опыт создания БРЛС с АФАР - один экземпляр такой станции под обозначением "Жук-А" устанавливался на истребителе МиГ-35, который принимал участие в индийском тендере на закупку партии легких многофункциональных боевых самолетов", - напомнил собеседник агентства.

Он отметил, что бортовое радиоэлектронное оборудование МиГ-35 разработано на основе технологий нового поколения. Оптико-локационная станция с инфракрасной, телевизионной и лазерной прицельной аппаратурой создана с использованием космических технологий, ранее не применявшихся в авиации.

Станция отличается увеличенной дальностью действия и обеспечивает обнаружение, сопровождение, распознавание и захват воздушных и наземных/надводных целей в передней и задней полусферах днем и ночью. Оптико-локационная станция и новая нашлемная система целеуказания и прицеливания интегрированы в систему управления вооружением. Помимо встроенной, МиГ-35 может оснащаться контейнерной оптико-локационной станцией.

В состав вооружения МиГ-35 вводятся перспективные авиационные средства поражения. В их числе - средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зону ПВО. МиГ-35 оснащен современным комплексом обороны, который сводит до минимума внезапную атаку со стороны противника.
07.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
МиГ-29СМТ
МиГ-35
Компании
Минoбороны РФ
Фазотрон-НИИР
Проекты
АФАР

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Сергей-82
9924
№1
10.07.2017 03:49
Цитата, q
ы ожидаем, что на создание предсерийного образца БРЛС с АФАР для МиГ-35 нашим основным заказчиком Минобороны РФ будет открыта НИОКР (научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа) с относительно небольшим объемом финансирования, так как работы по этой тематике ведутся не с нуля",
то есть МО еще не выдало требование на АФАР для МиГ-35? Интересно почему наше МО не сильно страдает по АФАР.
0
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RU
beka1
1101
№2
10.07.2017 10:08
Косность.
0
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RU
ankh-andrej
883
№3
10.07.2017 11:46
Цитата, q
то есть МО еще не выдало требование на АФАР для МиГ-35? Интересно почему наше МО не сильно страдает по АФАР.
Мнение, что всё упиралось в деньги. Видимо используемые варианты радаров на тяжёлых истребителях на сегодняшний день МО устраивают. В будущем ставка делается на выпуск Т-50 возможно. А вот покупать МиГ-35 они в варианте без АФАР не хотят, (судя по тому что этот процесс затянут до безобразия) чтоб потом не производить дополнительную модернизацию. Да и производителю будет наверное легче конкурировать на рынке с данным радаром не смотря на увеличение цены.
0
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RU
BorSch
3815
№4
10.07.2017 12:16
Цитата, Сергей-82 сообщ. №1
Интересно почему наше МО не сильно страдает по АФАР.
Более того, не сильно страдает по МиГ-35 :)
+1
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