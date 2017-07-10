Первый предсерийный образец радара с активной фазированной решеткой для МиГ-35 планируется создать до конца года
|
|
МиГ-35 на авиасалоне в Бангалоре в 2007г.
Источник: Александр Рыбаков
Корпорация "Фазотрон-НИИР" ведет разработку бортовой радиолокационной станции с активной фазированной антенной решеткой (БРЛС с АФАР) для перспективного легкого истребителя МиГ-35, сообщили "Интерфаксу-АВН" в корпорации.
"Первый предсерийный образец БРЛС с АФАР для МиГ-35 может быть создан до конца текущего года", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что при создании радара с АФАР используется весь опыт и все наработки по этой тематике, полученные за предыдущие годы.
"Мы ожидаем, что на создание предсерийного образца БРЛС с АФАР для МиГ-35 нашим основным заказчиком Минобороны РФ будет открыта НИОКР (научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа) с относительно небольшим объемом финансирования, так как работы по этой тематике ведутся не с нуля", - сказал собеседник агентства.
По его словам, только после создания опытной партии радара и проведения летных испытаний заказчиком будет принято решение о закупке для российских Воздушно-космических сил истребителей МиГ-35, оснащенного БРЛС с АФАР.
Собеседник агентства отметил, что на первом этапе серийные МиГ-35 будут оснащаться радарами типа "Жук-М", которые сейчас устанавливаются на истребители МиГ-29СМТ.
"Фазотрон" имеет определенный опыт создания БРЛС с АФАР - один экземпляр такой станции под обозначением "Жук-А" устанавливался на истребителе МиГ-35, который принимал участие в индийском тендере на закупку партии легких многофункциональных боевых самолетов", - напомнил собеседник агентства.
Он отметил, что бортовое радиоэлектронное оборудование МиГ-35 разработано на основе технологий нового поколения. Оптико-локационная станция с инфракрасной, телевизионной и лазерной прицельной аппаратурой создана с использованием космических технологий, ранее не применявшихся в авиации.
Станция отличается увеличенной дальностью действия и обеспечивает обнаружение, сопровождение, распознавание и захват воздушных и наземных/надводных целей в передней и задней полусферах днем и ночью. Оптико-локационная станция и новая нашлемная система целеуказания и прицеливания интегрированы в систему управления вооружением. Помимо встроенной, МиГ-35 может оснащаться контейнерной оптико-локационной станцией.
В состав вооружения МиГ-35 вводятся перспективные авиационные средства поражения. В их числе - средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зону ПВО. МиГ-35 оснащен современным комплексом обороны, который сводит до минимума внезапную атаку со стороны противника.
|
07.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.05.2013 "Фазотроновские" радары для вертолетов
20.08.2007 МиГ-35 – мост к новому поколению. По уровню внедрения передовых технологий этот самолет далеко опередил основных конкурентов
27.01.2017 "Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35
24.12.2015 «Мы обезопасились от катастрофических последствий»
28.08.2015 Разработчик: радар новейшего МиГ-35 работает по принципу 3D
11.03.2015 Бангалор с дальним прицелом
19.02.2015 МиГ-35 для ВВС России в перспективе получат радар с АФАР
|
Сергей-82
9924
|
№1
10.07.2017 03:49
Цитата, q
ы ожидаем, что на создание предсерийного образца БРЛС с АФАР для МиГ-35 нашим основным заказчиком Минобороны РФ будет открыта НИОКР (научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа) с относительно небольшим объемом финансирования, так как работы по этой тематике ведутся не с нуля",то есть МО еще не выдало требование на АФАР для МиГ-35? Интересно почему наше МО не сильно страдает по АФАР.
|
0Сообщить модератору
|
ankh-andrej
883
|
№3
10.07.2017 11:46
Цитата, q
то есть МО еще не выдало требование на АФАР для МиГ-35? Интересно почему наше МО не сильно страдает по АФАР.Мнение, что всё упиралось в деньги. Видимо используемые варианты радаров на тяжёлых истребителях на сегодняшний день МО устраивают. В будущем ставка делается на выпуск Т-50 возможно. А вот покупать МиГ-35 они в варианте без АФАР не хотят, (судя по тому что этот процесс затянут до безобразия) чтоб потом не производить дополнительную модернизацию. Да и производителю будет наверное легче конкурировать на рынке с данным радаром не смотря на увеличение цены.
|
0Сообщить модератору
|
BorSch
3815
|
№4
10.07.2017 12:16
Цитата, Сергей-82 сообщ. №1
Интересно почему наше МО не сильно страдает по АФАР.Более того, не сильно страдает по МиГ-35 :)
|
+1Сообщить модератору