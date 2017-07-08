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Битва титанов. NI сравнил стратегические бомбардировщики Ту-160 и B-1B

10.07.2017 РИА Новости 422 0
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Ту-160
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Источник: ГК "Ростех"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новогсти. Российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160 и американский B-1B в будущем не утратят своего значения и продолжат эффективно выполнять задачи, стоящие перед стратегической авиацией, считает обозреватель журнала National Interest Дэйв Маджумдар.

В экспертных кругах принято сравнивать эти ракетоносцы, однако в реальности они сильно отличаются друг от друга, отмечает журналист.

Так, первая модификация B-1 (B-1A) предназначалась для нанесения ядерного удара с высоты, недосягаемой для средств противовоздушной обороны противника. Однако администрация президента Картера отказалась от проекта, поскольку к концу 70-х стало ясно, что самолет не сможет преодолеть систему ПВО Советского Союза, утверждается в статье.

При Рейгане работы над B-1 возобновились, однако концепция машины существенно изменилась. Новая модель B-1B, которая по сей день состоит на вооружении ВВС США, должна осуществлять прорыв к территории бомбометания на сверхмалых высотах, огибая рельеф местности. "За это пришлось заплатить высотой полета и скоростью", - указывает автор. Так, если B-1A были доступны полноценные два Маха, то B-1B достигал всего лишь 1,25 М.

В начале 90-х американский ракетоносец переоборудовали под обычное высокоточное вооружение, и во время иракской и афганской кампаний "конвенциональная" модификация B-1 зарекомендовала себя с положительной стороны.

"Ту-160 намного тяжелее и значительно быстрее B-1B", - отмечает Маджумдар. Так, максимальная взлетная масса "Белого лебедя" составляет 275 тонн, тогда как B-1B весит порядка 216-ти. Российский самолет в большей степени ориентирован на использование крылатых ракет и удары по территории противника с больших высот.

Автор обращает внимание на новейшее вооружение Ту-160 (малозаметные ракеты Х-101), успешно продемонстрированное в ходе операции ВКС в Сирии. Также отмечается, что модернизированная версия Ту-160, скорее всего, останется основным стратегическим бомбардировщиком ВВС России вплоть до окончания работ над ракетоносцем нового поколения ПАК ДА.

"На самом деле неправильно задаваться вопросом, какая машина лучше - Ту-160 или B-1B. Каждый самолет выполняет собственную миссию", - резюмирует обозреватель.
08.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Афганистан
Ирак
Россия
Сирия
США
Продукция
В-1В Lancer
Ту-160
Проекты
ПАК ДА
Ядерный щит

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