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Министерство обороны России заказало еще десять вертолетов "Ансат-У"

10.07.2017 bmpd.livejournal.com 250 0
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Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, Министерство обороны России 5 июня 2017 года заключило контракт с ПАО "Казанский вертолетный завод" (КВЗ; входит в состав АО "Вертолеты России") на поставку десяти учебных вертолетов "Ансат-У". Стоимость контракта 2,075438 млрд рублей. Поставка должна быть произведена уже к 31 декабря 2017 года.

Учебные вертолеты "Ансат-У" в составе учебной авиационной группы Сызранского филиала военного учебно-научного центра ВКС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" на аэродроме Сокол (Саратовская область) (с) Министерство обороны России

Со стороны bmpd напомним, что к настоящему времени Министерство обороны России приобрело 40 вертолетов "Ансат-У" (предположительные серийные номера с 33028 по 33067). По первому контракту КВЗ поставило ВВС России восемь вертолетов "Ансат-У", в том числе шесть - в 2009 году, и два - в 2010 году. Затем Министерством обороны 1 марта 2011 года был заключен контракт с КВЗ на поставку 32 машин "Ансат-У" начиная с 2011 года. Договорная стоимость одного вертолета "Ансат-У" по данному контракту составляла 127,72246 млн рублей без НДС. В рамках этого контракта пять вертолетов "Ансат-У" были поставлены ВВС (ВКС) России в 2011 году, по шесть - в 2012, 2013, 2014 и 2015 годах, и три - в 2016 году.

Из поставленных вертолетов "Ансат-У" первые три вертолета (бортовые номера "28", "29 и "30") постройки 2009 года находятся в учебном центре армейской авиации в Торжке, а еще 37 машин с 2010 года поступили в состав учебной авиационной группы на аэродроме Сокол (Саратовская область) Сызранского филиала военного учебно-научного центра ВКС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (бортовые номера с "31"). В 2015 году два вертолета "Ансат-У" были переданы из Сызрани в состав 800-й авиационной базы особого назначения (ныне 8-я авиационная дивизия особого назначения) на подмосковном аэродроме Чкаловский, затем сменив бортовые номера с "59" и "60" на, соответственно, "259" и "260".
09.07.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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