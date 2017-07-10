Украинский летчик Владислав Волошин уволился из вооруженных сил Украины

Майор ВВС Украины Владислав Волошин (299-я бригада тактической авиации) заявил об увольнении из рядов украинских вооруженных сил. В. Волошин, совершивший в 2014 году в ходе так называемой "Антитеррористической операции" в Донбассе 33 боевых вылета на штурмовике Су-25, наиболее известен тем, что позднее Следственный комитет России пытался обвинить его в сбитии пассажирского самолета Boeing 777 рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" (сейчас, как можно судить, тема виновности В. Волошина в сбитии Boeing 777 в российской пропаганде уже не используется). 29 августа 2014 года пилотируемый В. Волошиным штурмовик Су-25М1 (бортовой номер "08 синий") был сбит в районе Иловайска над территорией ДНР средствами ПВО, но Волошин успешно катапультировался и затем самостоятельно вышел на занимаемую украинскими войсками территорию.

В январе 2017 года награжденный украинским орденом "За мужество" III степени и Почетной грамотой Кабинета министров Украины летчик с шумом уволился из вооруженных сил Украины, теперь выложив в социальных сетях весьма характерное объяснение своему уходу. В выступлении В. Волошина содержатся небезынтересные детали нынешней ситуации в ВВС Украины.

Майор ВВС Украины Владислав Волошин, снимок 2015 года (с) life.pravda.com.ua

3,5 ДНЯ… Ровно столько я молча наблюдал за происходящим в посте Юрия Бутусова, о так называемой помощи мне в трудоустройстве. Всё, как и ожидалось - лишь сплошные нравоучения, обзывательства в адрес Юрия и обвинения меня в предательстве… Говорю сразу, проблем с трудоустройством на ХОТЬ КАКУЮ работу у меня нет. ВСЕМ, кто НЕ дочитал до конца тот пост, вопрос лишь в том, что у меня было желание, но нет возможности попасть в гражданскую авиацию (как отступление от интервью). Искренне СПАСИБО тем, кто реально попытался помочь! Но увы, ваши варианты не помогут мне найти достаточную сумму для переучивания. И я категорически против, чтобы кто-либо сбрасывался деньгами.

Итак, по порядку.

Почему я ушел из армии… "Специалисты" утверждают, что условия в авиации "шоколадные". Что ж…

У меня была зарплата в 12611 грн.+ за поднаём жилья 1699 грн. (крайнее звание майор, должность зам.комэска). Многие скажут- так жилье в Николаеве можно найти за 2000 грн. Не угадали… Зимой я платил за месяц 5400 грн. (и это далеко не президентские апартаменты, даже не евроремонт) + пропитание (в 299 Бр.ТА кормят хуже чем ужасно) + ребенок (а потом и второй) + кредиты. А еще периодически нужно, что-то купить из одежды. Считайте сами. Лично мое мнение- этого НЕДОСТАТОЧНО для офицера ЛЮБОГО рода войск, не только лётчика. Да, периодически квартиры дают, особо "проявившим" себя и полковникам. Не смотря на все мои так называемые "заслуги" и семейные проблемы, я её не заслужил (опять же, мое мнение).

Что касается обеспечения. Обмундирование летчика очень специфично, дабы сохранить его ЖИЗНЬ и целостность мат.части. От него зависит безопасность полетов. Комбезы из легко рвущегося, быстро снашивающегося, хорошо горящего материала. Про лётные ботинки вообще молчу (не выдержав, купил белорусские через интернет). Доводилось летать в "гелетейке" и берцах, иногда кроссовках. Защитный шлем и маски новые - закуплены волонтерами в РФ. Как и GPS навигаторы. Так, в крации.

Взаимоотношения в авиационном коллективе… Однажды, один будущий ГЕНЕРАЛ, на вопрос о повышении зарплат ответил так- если вам что-то не нравится, мы легко найдем вам замену. Другой, на вопрос о том, что на внебазовом аэродроме, на котором нам довелось жить, совсем нет воды, кроме периодического дождя, ответил- почему ТРАВА не кошена. Молчу про ЧЧВ в ав.бригаде. Даже через полгода после моего и некоторых моих товарищей увольнения, руководство бригады вспоминает нас, ставя в пример молодежи, как самых отпетых оппозиционеров. Даже после поста Юрия, не смогли удержаться, сказав- вот видите, что будет с вами, если УВОЛИТЕСЬ.

Летная деятельность… Мы (боевые летчики) считали, что после 2014 года все изменится. Увы, летный состав все так же летает редко. В случае если "рядовой" летчик в чём-то "проштрафился", его ставят в "стойло", давая летать лишь для поддержания навыков (так сказать, чтобы летчик всегда мог полететь и убиться). Методика далеких 90х. В основном, все занимаются ПОКАЗУХОЙ, начиная от передач в авиационные части как бы отремонтированную технику, даже если ей немного за 30… Курсантов готовят на БОЕВЫХ самолетах!!! Достижение, безусловно. А в это время лейтенанты годом старше (и другие летчики) "СИДЯТ НА ЗЕМЛЕ", потому как топливо "рекой" выделяется только под курсантов. Практически все остальное время- полеты для обеспечения действий СВ. Качество данных показух вы можете оценить благодаря многочисленным ВИДЕО и ФОТО в интернете. А чтоб нормально летчику 1го класса (или почти 1го) пролететь в ночь УМП по глиссаде- это извините (отступление).

Это лишь некоторые из причин моего увольнения. А точкой всего этого были слова тыловиков (имеющих УБД, кстати)- а кто же страну ЗАЩИЩАТЬ будет?! Заметьте, я не жалуюсь ни на что, я лишь отвечаю на ваши вопросы, по поводу того, что меня НЕ УСТРАИВАЛО в армии. Я всегда видел себя военным (с 14ти лет в армии) до корня волос на голове, мечтал стать чуть ли не генералом. Но расклад таков, что из-за моей позиции, меня бы задави другие и светило мне стать бухим полковником, бросающим граненые стаканы в стену.

Что касается моего ПИАРА, ЗАСВЕТА или ПРЕДАТЕЛЬСТВА. О каком пиаре идет речь??? Я не рвусь в политику, отсидев в плену или как бы на передке, как многие о ком вам хорошо известно. О каком засвете идет речь? Я лишь человек, о котором известно чуть больше, чем ничего, еще с лета 2014 года и поверьте, этого я совсем не хотел или позволял. Выбрав данную профессию, я отбросил страх смерти (прошу не путать с инстинктом самосохранения). Единственное, как и в 14м году, случись со мной что-либо, моя семья никому не была бы нужна. Предательство… Вы вольны рассуждать, как вам угодно. Но прежде, спросите себя - ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ДЛЯ СЕБЯ, А ЧТО ДЛЯ СТРАНЫ, и подумайте, кто больше предатель. Я остаюсь, как и прежде, ЛУГАНСКИМ патриотом своей страны. В случае, если мои навыки вновь понадобятся, я не задумываясь применю их по назначению, без страха и сомнения (боевая авиация не применяется в АТО уже 3 года).

P.S. Я не считаю себя особенным или героем, да и летчик я не Ас, так на уровне среднего (состоянием на 2016 год).

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих! ВЫ абсолютно правы! И я это понял еще 2014м, когда самостоятельно выбирался из окружения, после того как сбили мой самолёт (СПАСИБО, Вам И.В.Б., что меня тогда направлял и встретил, понимая, что ни спецы, ни кто-либо другой вытягивать меня не будет), а несколько месяцев спустя (в одном военном госпитале), когда мне не захотели "ремонтировать" руку. И только лишь благодаря рвению бригадного доктора, хоть как-то получилось её залечить.

Уважаемые бывшие СОСЛУЖИВЦЫ! Я не держу ни на кого из вас зла, наоборот, я безумно БЛАГОДАРЕН вам, за всю вашу помощь, добрые слова и поддержку, каковой бы она не была, ведь именно благодаря всему этому, я понимаю, что я на правильном пути. И я искренне надеюсь, что в вашем коллективе все наладится и офицеры, вместо того, чтобы думать об увольнении, будут думать о достижении максимальных высот летной деятельности!

Чтобы окончательно развеять ложные мнения - никто не влиял на мое решение об увольнение из ЗСУ. Оно на 100% лишь мое.

Еще раз СПАСИБО, всем кто отозвался и реально хотел помочь! А тем, кто считает, что осудить или почитать мораль лучше, чем вникнуть в проблему - продолжайте в том же духе, ведь на самом деле - это себе вы создаете дешевый пиар! Я пережил обвинения в "убийстве детей Донбасса" и смерти 298 человек малазийского Боинг-777… Уж ваши реплики я точно переживу. Будем жить.